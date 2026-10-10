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Riyad Havalimanı’na saldırı! Çok sayıda yaralı var, uçuşlar iptal edildi

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Riyad Havalimanı’na saldırı! Çok sayıda yaralı var, uçuşlar iptal edildi
Başlık ResmiRiyad Havalimanı’na saldırı! Çok sayıda yaralı var, uçuşlar iptal edildi

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı’na düzenlenen saldırıda çok sayıda kişi yaralandı. Saldırının ardından havalimanındaki faaliyetler geçici olarak durduruldu.

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Husilerin saldırı düzenlediği Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı tahliye edildi. Suudi Arabistan, saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığını ve havalimanındaki faaliyetlerin geçici olarak askıya alındığını duyurdu.

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesi'nden (GACA) yapılan yazılı açıklamada, Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nın gün içinde saldırıya maruz kaldığı belirtildi.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Söz konusu saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Saldırının yol açtığı hasar tespiti çalışmaları tamamlayıp tesislerin güvenli hale geldiği sağlanıncaya kadar havalimanındaki operasyonel faaliyetler geçici olarak askıya alındı"

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GACA, başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na 6-8 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Husi saldırılarında 4 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken İran destekli Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

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Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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