Rumlar İsrail’in oyuncağı oldu! Bağımsızlık kutlamalarında peş peşe skandallar

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) 66. Bağımsızlık kutlamalarında tarihî skandallar yaşandı. İlk skandal sözde bağımsızlık kutlamalarında GKRY ordusu askerleri ile birlikte Fransız, Mısır ve Yunanistan ordu mensuplarının da yer almasıydı.

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Tarihe geçen ve Rumların da isyan ettiği esas skandal ise tören anında yaşandı. Tüm davetliler eşliğinde ziyarete açılan Kıbrıs ve Yunanistan’a ait iki firkateyne verilen isimler alay konusu oldu.

Kıbrıslı Türk Akademisyen Mehmet Hasgüler, Rum ve Yunanistan’a ait iki firkateyne “Ioannidis” ve “Nikiforos Fokas” isiminin verilmesini hem Yunan hem Rum tarihi açısından ihanet olarak nitelendirdi.

Hasgüler, darbeci bir isim olan Ioannidis’in cunta dönemi bittikten sonra hem Yunanistan hem Kıbrıs’ta işlediği suçlardan dolayı yargılanıp idam cezasına çarptırıldığını hatırlattı.

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Aynı şekilde Nikiforos Fokas’ın Ermeni asıllı bir Bizans İmparatoru olduğunu belirterek “Fokas’ın en tanınırlığı Arap katliamlarıdır. Helenleri de katletmiştir. Bu isimleri Rumlara İsrail’in dikte ettiği çok açıktır. İsrail şu iki olayda bile Rum ve Yunan tarafını nasıl kullandığını dünyaya göstermiştir. Yunanistan ve Rum kesimi sadece güvenlik ve istihbarat değil artık kültürlerini ve tarih hafızalarını bile siyonizmin hizmetine sunmuştur. Cuntacıları onurlandıran, Arap ve Helen katliamcılarını yücelten bu akıl tamamen İsrail’in bir oyunudur” ifadelerini kullandı.

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