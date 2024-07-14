Rusya 3 tonluk bomba ile Ukrayna'yı vurdu! Dev bölge imha edildi

Rusya, Ukrayna'ya yönelik hava saldırılarına devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı, 3 tonluk 'FAB 3000' bombası ile yapılan saldırısı sonucu Ukrayna ordusunun geçici konuşlanma noktasının imha edildiğini duyurdu.

Rusya, Ukrayna savaşında hava kuvvetlerini etkin olarak kullanmaya devam ediyor. Su-34 avcı-bombardımanın gerçekleştirdiği operasyon hakkında bilgi veren Rusya Savunma Bakanlığı, 3 tonluk 'FAB 3000' bombasıyla yapılan saldırının görüntülerini paylaştı.

GEÇİCİ KONUŞLANMA BÖLGESİ İMHA EDİLDİ

Rusya Savunma Bakanlığı, Su-34 avcı-bombardıman uçaklarının, planlama ve yeniden yönlendirilme kabiliyetine sahip 3 tonluk FAB 3000 bombalarıyla Ukrayna ordusunun geçici konuşlanma noktasını imha ettiğini paylaştı.

ELE GEÇİRİLEN YERLERDE MAYINLAR TEMİZLENİYOR

Rusya Silahlı Kuvvetlerine bağlı birliklerin Donbas bölgesinde taarruzlarda bulunduğu belirtilen açıklamada, “Başarılı eylemlerin sonucu olarak ‘Doğu’ askeri birliklerinin birimleri Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Urojaynoye yerleşim birimini ele geçirdi ve burayı mayınlardan temizliyor.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Rus ordusunun bugüne kadar Ukrayna’ya ait 627 uçak, 277 helikopter, 27 bin 586 insansız hava aracı, 551 hava savunma füze sistemi, 16 bin 578 tank ve zırhlı araç, 1377 çok namlulu roketatar, 11 bin 885 obüs ve havan topu ve 23 bin 686 özel askeri aracı imha ettiği kaydedildi.