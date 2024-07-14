Trump'a yapılan suikast sonrası Rusya'dan çarpıcı açıklama

Pensilvanya'da suikasta uğrayan ABD Başkan adayı Trump'a dünyanın her yerinden destek geliyor. Asya ve Avrupa ülkeleri Donald Trump'a geçmiş olsun dileklerini iletirken, Rusya'dan gelen açıklama dünya basınında gündem oldu. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Biden bunun yalnızca ABD iç siyasi yaşamının acı verici bir tezahürü olmadığını, aynı zamanda bir 'gelenek' olduğunu da söylemeliydi." dedi.

Eski FBI ajanı Trump'a yapılan suikasttaki mermiyi değerlendirdi! Havada yer değişimi yaşandı mı?

Eski FBI ajanı Trump'a yapılan suikasttaki mermiyi değerlendirdi! Havada yer değişimi yaşandı mı?

Cumhuriyetçi Partiden başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Trump, Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Suikastçı öldürülürken, Trump'ın sağlık durumunun iyi olduğu açıkladı.

Dünyanın birçok yerinden ülkeler ABD Başkanı Trump'a geçmiş olsun mesajları iletirken, Rusya'dan gelen açıklama dikkat çekti.

ASYA ÜLKELERİ TRUMP'A SALDIRIYI KINADI

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, X'te yaptığı paylaşımda, Trump'ın sağlık durumunun iyi olmasından dolayı rahatladığını ifade ederek saldırıyı kınadı. Marcos, "Halkın sesi her zaman en yüce ses olarak kalmalıdır." ifadesini kullandı.

Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, Trump'a yönelik saldırıdan dolayı şoke olduğunu belirterek, "Hiçbir ülke böylesi bir siyasi şiddetle karşılaşmamalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Bangladeş Dışişleri Bakanı Hasan Mahmud, basına yaptığı açıklamada, olayla ilgili endişelerini dile getirerek saldırıyı kınadı ve siyasette şiddet istemediklerini vurguladı.

AVRUPA'DAN ABD VE TRUMP'A TAM DESTEK

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, X hesabından yaptığı paylaşımda, başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Donald Trump'a "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Miçotakis, saldırıdan dolayı dehşete düştüğünü belirterek, "Demokratik toplumlarımızda siyasi şiddet kabul edilemez." ifadesini kullandı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer da X hesabından yaptığı paylaşımda, “Başkan Trump’ın mitinginde ortaya çıkan şoke edici görüntüler karşısında dehşete düştüm. Kendisine ve ailesine en iyi dileklerimizi gönderiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Starmer, hiçbir toplumda siyasi şiddete yer olmadığını vurguladı.

İrlanda Başbakanı Simon Harris de X’teki paylaşımında, “Dün gece Pensilvanya’da gördüklerimiz korkunç ve yanlıştı. Eski Başkan Trump’ın güvende ve hayatta olması sevindirici.” ifadelerine yer verdi.

Harris, masum seyircilerin saldırıdan etkilendiğini belirtti.

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic de X sosyal medya hesabından Trump'a yönelik saldırıyı kınadığını bildirdi.

Plenkovic, Trump'a geçmiş olsun dileğinde bulunarak, siyasi şiddetin kabul edilemeyeceğini ve bunun demokrasiye en büyük tehdit olduğunu aktardı.

Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon da sosyal medya hesabından, Trump'a suikast girişiminden ve izleyicilerden bir kişinin hayatını kaybetmesinden dolayı şoke olduğunu, siyasi şiddet eylemlerinin demokrasilerde yeri olmadığını ifade etti.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, sosyal medya platformu X’ten yaptığı açıklama, Trump’a yönelik saldırıyı “iğrenç” olarak nitelendirerek, "Kendisine acil şifalar diliyorum. Düşüncelerim bu suikasttan etkilenilen kişilerle. Bu tür şiddet eylemleri demokrasiyi tehdit ediyor.” ifadesini kullandı.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da Trump'a yönelik suikast girişimi haberinin kendisini derinden şoke ettiğini aktararak, “Sebebi ne olursa olsun şiddet asla siyasi münakaşanın bir aracı haline gelmemeli. Demokrasilerde seçimlere silahlar ile değil oy pusulası ile karar verilir.” değerlendirmesinde bulundu.

Donald Trump’a ve yaralanan diğer kişilere acil şifalar dileyen Baerbock, “Amerikan demokrasisinin bu karanlık saatlerinde düşüncelerim saldırılarının kurbanlarında.” ifadesini kullandı.

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, sosyal medya hesabı X’ten yaptığı açıklamada, başkanlık için yarışan Trump’ın Pensilvanya’daki seçim konuşması sırasında uğradığı saldırı nedeniyle dehşete kapıldığını ifade etti.

Nehammer, acil şifa dileklerinde bulunarak, "Bizim toplumumuzda siyasi şiddete yer yoktur. Düşüncelerim bu saldırıdan etkilenen bütün kurbanlarla." görüşünü paylaştı.

Çekya Başbakanı Petr Fiala da Trump’a düzenlenen saldırıyı şiddetle kınadığını belirterek, kendisine acil şifa dileklerinde bulundu.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban da sosyal medya hesabı X’ten yaptığı açıklamada, "Bu karanlık saatlerde dua ve düşüncelerim Başkan Donald Trump ile." dedi.

RUSYA'DAN 'GELENEK' GÖNDERMESİ

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'de başkan ve başkan adaylarına yönelik suikast girişimlerinin ülkenin iç siyasi yaşamında "gelenek" olduğunu söyledi.

Zaharova, Rossiya-24 devlet kanalında, Cumhuriyetçi Partiden başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Donald Trump'ın silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, ülkede başkan, başkan adaylarına, tanınmış kişilere ve siyasi şahsiyetlere yönelik suikast girişimlerinin ABD'nin iç siyasi yaşamının acı verici tezahürleri olduğunu belirttiğini kaydeden Zaharova, "Ama onun tam söylemediklerini söylemek isterim. Biden bunun yalnızca ABD iç siyasi yaşamının acı verici bir tezahürü olmadığını, aynı zamanda bir 'gelenek' olduğunu da söylemeliydi." ifadelerini kullandı.