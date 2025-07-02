Rusya-Azerbaycan gerilimi tırmanıyor! Skandal "taciz" iddiası

Rusya-Azerbaycan arasındaki diplomatik gerginlik sürüyor. Rusya, Azerbaycan'da vatandaşlarının taciz edildiği ve gazetecilerinin gözaltına alındığını iddia etti. Azerbaycan ise suçlamaları reddedip yasal işlemler çerçevesinde hareket ettiğini savundu.

Rusya, Azerbaycan'da vatandaşlarının tacize uğradığını ve gazetecilerinin gözaltına alındığını öne sürdü. Azerbaycan ise suçlamaları "asılsız" olarak nitelendirdi ve eylemlerinin ikili anlaşmalar çerçevesinde gerçekleştirildiğini savundu.

Bakü’deki Rusya Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan’da bulunan bazı Rus vatandaşlarının sivil kıyafetli kişilerce ziyaret edildiği, bu kişilerin kimilerinin kendilerini polis olarak tanıttığı, belgeleri kontrol edip konaklamaları hakkında sorgulamalar yaptığı ve bazı durumlarda “fiziksel müdahalede” bulunulduğu iddia edildi.

TUTUKLULUK KARARI HAKSIZ

Açıklamada, bazı Rus vatandaşlarının ve gazetecilerin gözaltına alındığı teyit edilerek, Rusya’nın konsolosluk erişimi talep ettiği ancak henüz bir cevap alamadığı bildirildi. Büyükelçilik, vatandaşlarını olası benzer durumları acil yardım hattı üzerinden bildirmeye çağırdı.

Konuya ilişkin bir değerlendirmede bulunan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, 30 Haziran’da Sputnik Azerbaycan ofisine düzenlenen baskın sırasında iki gazeteci (İgor Kartavykh ve Yevgeny Belousov’un) gözaltına alındığını belirtti.

Zakharova, söz konusu gazetecilerin yıllardır sorunsuz şekilde çalıştığını vurgulayarak, dört ay sürecek tutukluluk kararını “haksız” olarak değerlendirdi. Zakharova ayrıca, “İkili ilişkilerimize zarar vermek isteyenlerin provokasyonlardan kaçınmasını bekliyoruz” dedi.

AZERBAYCAN: GAZETECİLER YASADIŞI FAALİYETTEYDİ

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Basın Servisi Başkanı Aykhan Hacızade ise yaptığı açıklamada, gözaltına alınan Sputnik Azerbaycan çalışanlarının ülkede yasalara aykırı şekilde faaliyet yürüttüklerini ifade etti. Hacızade, Rusya'nın ilgili kişiler ve yürütülen soruşturma hakkında zamanında bilgilendirildiğini ve konsolosluk erişiminin ikili anlaşmalar çerçevesinde sağlandığını belirtti.

Hacızade ayrıca, Moskova’nın geçmişte Azerbaycan’ın benzer taleplerine cevap vermediğini hatırlatarak, “Rus tarafını, durumu yapay şekilde tırmandıracak adım ve açıklamalardan kaçınmaya çağırıyoruz,” ifadelerini kullandı.

"ETNİK HOŞGÖRÜSÜZŞÜK"

Öncesinde Azerbaycan, Rusya'nın olayla ilgili açıklamasını gerekçe göstererek Rusya’nın Bakü Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı’na çağırmıştı. Açıklamada, Moskova’nın açıklamalarının mevcut bulgularla çeliştiği ve Rus medyasının olaya ilişkin yayınlarının "etnik hoşgörüsüzlük" içerdiği savunulmuştu.

Azerbaycan ayrıca, Sputnik Azerbaycan'a yönelik adımların Rusya tarafından "içişlerine müdahale" olarak değerlendirilmesini de reddederek, Moskova’yı olaylara dair gerçekleri çarpıtmakla suçladı.

Karşılıklı açıklamaların ardından bu kez Rusya, Azerbaycan’ın Moskova Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırarak, yaşananları “dostane olmayan” ve “iki ülke ilişkilerine zarar vermeyi amaçlayan kasıtlı adımlar” olarak nitelendirerek protesto etti.