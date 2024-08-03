Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Rusya-Ukrayna Savaşı kızışıyor! Karadeniz'de denizaltı vuruldu

Rusya-Ukrayna Savaşı kızışıyor! Karadeniz'de denizaltı vuruldu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Rusya-Ukrayna Savaşı kızışıyor! Karadeniz&#039;de denizaltı vuruldu

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Rusya-Ukrayna Savaşı yayılma riskini korurken bir saldırı da Karadeniz'de gerçekleşti. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya Karadeniz donanmasına ait "Rostov Na Donu" adlı denizaltıyı vurduklarını duyurdu.

Rusya-Ukrayna Savaşı yayılma riskini korurken bir saldırı da Karadeniz'de gerçekleşti. 

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya Karadeniz donanmasına ait "Rostov Na Donu" adlı denizaltıyı vurduklarını duyurdu.

BÜYÜK ÖLÇÜDE ZARAR VERİLDİ

Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım yarımadasındaki Rus deniz kuvvetleri ve hava savunma sistemlerine saldırı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, Ukrayna füze ve deniz kuvvetleri birimlerinin ortak saldırıları sonucu Rus ordusuna ait S-400 "Triumph" füze savunma sisteminin 4 fırlatıcısına önemli ölçüde zarar verildiği ifade edildi.

300 MİLYON DOLARMIŞ!

Saldırıda Sivastopol limanında konuşlanan Rus Karadeniz filosunun "Rostov Na Donu" adlı denizaltısının da vurulduğu belirtilerek, denizaltının battığı iddiasında bulunuldu.

Ukrayna'nın 13 Eylül 2023'te düzenlenen füze saldırısında denizaltının hasar aldığı ama tamir edilmesinin ardından tekrar kullanılmaya başladığı kaydedilen açıklamada, "Kalibr" tipi füzeleri taşıyabilen denizaltının değerinin 300 milyon dolar olduğu öne sürüldü.

 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Hatay'da orman yangını! Saatler oldu, müdahaleler sürüyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
ABD nükleer uçak gemisi İran sınırında! - DünyaABD nükleer uçak gemisi İran sınırındaİsrail, Filistinlilerin sığındığı okulu vurdu: En az 10 ölü - Dünyaİsrail yine sivilleri vurdu: En az 10 ölüİsrail, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'yı kana buladı! Bir ayda onlarca ev ve tesis vuruldu - Dünyaİsrail bir ayda onlarca ev ve tesis vurulduİsrail'den nokta suikastlar! Aynı günde iki aracı hedef aldı - Dünyaİsrail'den nokta suikastlar!ABD'nin serbest bıraktığı Rus ailenin çocukları dünyayı salladı! Putin neden İspanyolca karşıladı? - DünyaRus esirlerin hikayeleri şaşkına çevirdiHeniyye'nin ölümünde sır perdesi aralanıyor! İran açıkladı: Oda dışardan vuruldu - DünyaHeniyye'nin ölümünde sır perdesi aralanıyor!
Sonraki Haber Yükleniyor...