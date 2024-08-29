Rusya'dan Donetsk ve Luhansk hakkında olay açıklama! İki bölge de ele geçirildi mi?

Rusya, Ukrayna savaşındaki sıcak çatışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda, Donetsk bölgesinde olmak üzere iki yerleşim biriminde kontrolün sağlandığı belirtildi.

Rusya'dan Ukrayna'ya 'en büyük' hava saldırısı! 6 kişi öldü, onlarca füze ve İHA düşürüldü

Rusya'dan Ukrayna'ya 'en büyük' hava saldırısı! 6 kişi öldü, onlarca füze ve İHA düşürüldü

Rusya Savunma Bakanlığı, biri Luhansk bölgesi, diğeri Donetsk bölgesinde olmak üzere iki yerleşim biriminin Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus askeri birliklerinin Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetlerine ilişkin bilgi yer aldı.

UZUN MENZİLLİ FÜZELER KULLANILDI

Rus ordusunun Ukrayna'da ilerlemeye devam ettiği belirtilen açıklamada, "Batı Askeri Grubu'na bağlı birlikler, Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin Stelmahovka yerleşim birimini, Merkez Askeri Grubu'na bağlı birlikler de Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Nikolayevka yerleşim birimini kurtardı." ifadelerine yer verildi.

135 bölgede İngiltere yapımı "Storm Shadow" uzun menzilli seyir füze ve petrol depoları ile Ukraynalı askerler ve askeri teçhizatın konuşlandırıldığı noktaların uçak, insansız hava araçları (İHA), top ve roket atışlarıyla bombalandığı aktarılan açıklamada, Ukrayna'ya ait 3 insansız deniz aracının Karadeniz'de imha edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 640 uçak, 283 helikopter, 30 bin 649 İHA, 575 hava savunma füze sistemi, 17 bin 593 tank ve zırhlı araç, 1426 çok namlulu roketatar, 13 bin 741 obüs ve havan topu ile 25 bin 335 özel askeri araç imha edildi." ifadeleri kullanıldı.