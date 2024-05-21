Rusya'dan Filistin devletinin kurulması için flaş çağrı: ABD engellemeye çalışıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Filistin devletinin kurulmadan Orta Doğu'da barışın sağlanmayacağının altını çizdi. ABD'yi işaret eden Lavrov, "İsrail ve İsrail'i destekleyen ABD bu süreci engellemeye çalışıyor" dedi.

Rusya, Filistin devletinin kurulmasını engellemeye çalışan İsrail'in ABD tarafında desteklendiğini vurguladı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Orta Doğu'da güvenliğin sağlanamamasını ABD'ye bağladı.

"ABD SÜRECİ ENGELLEMEYE ÇALIŞIYOR"

Filistin devletinin Orta Doğu'daki güvenlik için önemli olduğunu belirten Lavrov, "Hem İsrail hem de İsrail'i destekleyen ABD, bu süreci (Filistin devletinin kurulması) her türlü engellemeye çalışıyor." dedi.

Lavrov, Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılan Şanhgay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Dışişleri Bakanları toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

Bakanlar toplantısında Orta Doğu’daki durumu ele aldıklarını aktaran Lavrov, Filistin devletinin oluşturulmasının önemine işaret etti.

Lavrov, "Filistin devleti kurulmadan Avrasya'nın bu bölgesinde güvenliğin sağlanmasının mümkün olmadığı yönünde ortak görüşe vardık. Hem İsrail hem de İsrail'i destekleyen ABD, bu süreci (Filistin devletinin kurulması) her türlü engellemeye çalışıyor." diye konuştu.