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Rusya'dan Ukrayna'nın enerji ve askeri tesislerine bir haftada 34 grup saldırısı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Rusya&#039;dan Ukrayna&#039;nın enerji ve askeri tesislerine bir haftada 34 grup saldırısı

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

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Rusya, son bir hafta içinde Ukrayna'nın enerji ve askeri tesislerine yüksek hassasiyetli füzelerle 34 grup saldırısı düzenlediklerini duyurdu.

 

Rusya, Ukrayna'nın Rus enerji ve sanayi tesislerine yönelik saldırılarına cevap vermeye devam ediyor.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 13-19 Nisan'da Rus ordusunun Ukrayna’daki hedeflere saldırılar düzenlediği belirtilerek, "Rusya Silahlı Kuvvetleri, Kiev rejiminin Rusya’nın enerji ve sanayi tesislerine zarar verme girişimine cevap olarak havadan ve denizden fırlatılan uzun menzilli yüksek hassasiyetli füzelerle ve insansız hava araçlarıyla (İHA) 34 grup saldırısı düzenledi" ifadesine yer verildi.

ASKERİ DEPO VE CEPHANELİKLER DE VURULDU

Açıklamada, Ukrayna’ya ait enerji, askeri ve sanayi tesisleri, demir yolu altyapısı, hava savunma sistemleri, askeri depo ve cephaneliklerin vurulduğu belirtildi. Ayrıca İHA eğitim merkezleri, Ukrayna askeri birlikleri, nasyonalist oluşumlar ve yabancı paralı savaşçıların geçici konuşlanma noktalarının da imha edildiği bilgisi paylaşıldı.

Hafta boyunca Rus füze, topçu ve İHA birliklerinin Ukrayna’ya ait 3 Mig-29 tipi savaş uçağı, 4 An-26 askeri kargo uçağını vurduğu belirtilen açıklamada, iki hava hedefi yönlendirme radarı, 4 S-300 hava savunma füze sistemi, bir Alman yapımı IRIS-T hava savunma füze sisteminin yok edildiği bildirildi.

TOPLAM BİLANÇOYU AÇIKLADILAR

Açıklamada, bugüne kadar Ukrayna’ya ait 590 uçak, 270 helikopter, 21 bin 882 İHA, 506 hava savunma füze sistemi, 15 bin 802 tank ve zırhlı araç, 1267 çok namlulu roketatar, 8 bin 981 obüs ve havan topu ile 21 bin 143 özel askeri aracın imha edildiği kaydedildi.

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Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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