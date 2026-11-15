Ünlü şarkıcı Göksel, Belçika konserinde orkestra arkadaşlarının hiçbirine vize verilmediğini açıkladı. Konseri iptal etmeyerek tek başına sahneye çıkan sanatçının yaşadığı mağduriyet, NATO stajyer programındaki dışlama skandalını ve Schengen vizesi istatistiklerindeki çarpık tabloyu yeniden tartışmaya açtı.

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Avrupa ülkelerinin Türk vatandaşlarına ve sanatçılarına yönelik bürokratik engelleri ve vize kısıtlamaları sürüyor.

Ukrayna ile savaşını sürdüren Rusya'dan yapılan Schengen vizesi başvurularının yüzde 6,38'i reddedilirken, Türkiye'den yapılan başvurularda bu oran yüzde 14,59'a ulaştı.

Vize sorununun son örneği ise Belçika'da yaşandı. Ünlü şarkıcı Göksel, orkestra arkadaşlarının hiçbirine vize verilmemesi nedeniyle konserine ekibi olmadan çıkmak zorunda kaldı.

Şarkıcı Göksel’in orkestrasına Belçika’dan skandal vize engeli: Avrupa’nın Türk vatandaşlarına ayrımcılığı belgelendi

"ORKESTRA ARKADAŞLARIMIN HİÇBİRİNE VİZE ÇIKMADI"

Tüm müzisyenlerin vize alamadığını söyleyen sanatçı, konseri iptal etmek istemediğini ve yaşanan aksiliğe rağmen sahneye çıkma kararı aldığını anlattı:

"Orkestra arkadaşlarımın hiçbirine vize çıkmadı. Ve bu konseri iptal etmek durumundaydık. Hiç içimden gelmedi."

Sanatçı, kararını verirken duygularını dinlediğini belirterek, "Kalbimin sesini dinledim" dedi.

Sahneye çıkmadan önce kendisine söylenen bir sözü de paylaşan Göksel, "Az önce çıkmadan kulağıma çok tatlı bir hanımefendinin fısıldadığı gibi, olanda hayır vardır. Bu gecede bir hayır olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Göksel’in orkestrasına Belçika’dan skandal vize engeli: Avrupa’nın Türk vatandaşlarına ayrımcılığı belgelendi

TÜRK VATANDAŞLARINA YÖNELİK VİZE HAZIMSIZLIĞI

Belçika'nın Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamaları daha önce de tartışmalara neden olmuştu.

NATO Genel Merkezi Staj Programı kılavuzunda Avrupa dışından gelen bazı ülke vatandaşlarına tanınan vize kolaylığının Türk stajyerleri kapsamadığı tespit edilmişti.

Kılavuzda, "Belçika Dışişleri Bakanlığı, Türk uyruklular hariç Avrupa dışından gelen stajyerlerin ülkeye girişini kolaylaştıran bir belge düzenler" ifadesi yer almıştı.

Türkiye'nin NATO müttefiki olmasına rağmen Türk stajyerlerin bu kolaylığın dışında tutulması tepki çekmişti.

SCHENGEN VİZESİNDE TÜRKİYE-RUSYA FARKI

SchengenVisaInfo'nun Avrupa Komisyonu verilerine dayandırdığı 2025 yılı istatistiklerinde Türkiye ile Rusya arasındaki vize ret oranları arasındaki fark öne çıktı.

Türk vatandaşlarının Schengen vizesi başvurularındaki ret oranı, Rusya'dan yapılan başvuruların iki katını aştı.

Türkiye'den yapılan 1 milyon 268 bin 376 Schengen vizesi başvurusunda ret oranı yüzde 14,59 olarak kaydedildi. Ukrayna ile savaşını sürdüren Rusya'dan yapılan 679 bin 425 başvuruda ise bu oran yüzde 6,38'de kaldı.

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