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Şili'den İsrail'e Gazze suçlaması: Barbarlık!

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Şili&#039;den İsrail&#039;e Gazze suçlaması: Barbarlık!

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, İsrail'in Gazze'de sivillere karşı yürüttüğü saldırılarını "barbarlık" olarak nitelendirdi ve ateşkes çağrısı yaptı.

Şili Devlet Başkanı Boric, "İsrail hükümetinin Gazze'de uyguladığı barbarlığa şaşırmaktan ve öfkelenmekten vazgeçmeyelim. 34 binden fazla kişi öldürüldü ve hafta sonu hayatını kaybeden bir annenin karnından kız bir bebeği çıkarmayı başardılar. Artık ateşkes olsun." ifadelerini kullandı.

"BÜYÜKELÇİ GÖNDERMEYECEĞİZ"

Daha sonra Devlet Başkanlığı Sarayı La Moneda da gazetecilere açıklamada bulunan Boric, Gazze'de katliamın devam ettiği sürece İsrail'den çektikleri Tel Aviv Büyükelçisinin ülkede kalmaya devam edeceğini belirtti.

Boric, 7 Ekim'deki saldırılara ilişkin, "Terör örgütü Hamas'ın 7 Ekim'de yaptığı şüphesiz barbarcaydı ancak Filistin halkı bunun bedelini ödemekle sorumlu tutulamaz." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in 20 Nisan'da Refah'a düzenlediği saldırılarda, Sabrin bebeğin evleri bombalanmış ve bir aile yok olmuştu.

Şili Devlet Başkanı Boric, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırıları nedeniyle Tel Aviv Büyükelçilerini istişarelerde bulunmak amacıyla 1 Kasım 2023'de geri çağırmıştı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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