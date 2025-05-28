Sınırda tansiyon yükseldi: Tayland ve Kamboçya askerleri çatıştı!

Uzak Asya'da sabah sessizliği kurşun sesleriyle bozuldu. Tayland-Kamboçya sınırının tartışmalı Chong Bok bölgesinde iki ülke askerleri arasında sabah saatlerinde karşılıklı ateş açıldı.

Tayland ve Kamboçya askerleri, iki ülke arasında uzun süredir ihtilaf konusu olan bir sınır bölgesinde karşılıklı ateş açarak kısa süreli bir çatışmaya girdi. Sabah saat 05.30 sularında Ubon Ratchathani eyaletinin Nam Yuen bölgesinde yer alan Chong Bok dağ geçidinde çıkan gerilimde ölen ya da yaralanan olmadı.

Askeri kaynaklara göre çatışmanın nedeni, Kamboçyalı askerlerin bölgede kazı çalışması yapmasıydı.

Tayland 2. Ordu Komutanı Korgeneral Boonsin Padklang, devriye görevindeki Tayland askerlerinin, Kamboçyalı askerlerin "coğrafi yönü değiştirmeye çalıştığını" gördüklerini ve buna müdahale ettiklerini açıkladı. Bu sırada Kamboçya askerleri ateşle karşılık verdi. Yaklaşık 10 dakika süren çatışmanın ardından ateşkes sağlandı.

Tayland Savunma Bakanı Phumtham Wechayachai, olayın ardından Kamboçya Savunma Bakanı Tea Seiha'ya yakın bir askeri yetkilinin Tayland tarafını arayarak gerilimin düşürülmesini önerdiğini söyledi.

TAYLAND: EGEMENLİK İHLALİ!

Tayland ordusu, Kamboçyalı askerlerin daha önce yapılan anlaşmayı ihlal ederek tartışmalı bölgeye girdiğini ve burada hendek kazdığını iddia etti. Bölgeden gelen raporlar, Tayland askerlerinin yalnızca "meşru müdafaa" kapsamında karşılık verdiği yönünde.

Ordu sözcüsü Binbaşı General Winthai Suvaree, tarafların daha önce benzer bir durumda da çatışmadan kaçınmak adına diyalog kurduğunu hatırlattı.

NE OLACAK?

Her iki ülkenin askerleri hala bölgede konuşlu kalmaya devam ederken, üst düzey müzakerelerle nihai sınırın belirlenmesi bekleniyor. Muhtemel bir gerilim tırmanışını engellemek için diplomatik temaslar sürüyor.