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Tayland’da kedi karakolluk oldu! Polisleri ısırdı, sabıka fotoğrafı çekildi: Pati izi alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Tayland’da kedi karakolluk oldu! Polisleri ısırdı, sabıka fotoğrafı çekildi: Pati izi alındı
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tayland’ın başkenti Bangkok’ta sokakta bulunan bir kedi, karakola teslim edildikten sonra olanlar film sahnesini aratmadı. Polis memurlarını defalarca ısıran kediye, “cezai işlem” başlatıldı.

Dünyada ilk kez bir kediye, polisleri ısırdığı gerekçesiyle mizahi bir “cezai işlem” uygulandı. Tayland’ın başkenti Bangkok’ta sokakta bulunan ve karakola teslim edilen kedi, görevlileri defalarca ısırınca karakolun mizah anlayışı devreye girdi. Polisler, kedinin sabıka fotoğrafını çekti, pati izlerini kayda aldı. O anların fotoğrafları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Tayland’da kedi karakolluk oldu! Polisleri ısırdı, sabıka fotoğrafı çekildi: Pati izi alındı - 1. Resim

KARAKOLI BİRBİRİNE KATTI!

Bangkok Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Parinda Pakeesuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 9 Mayıs’ta bulunan kedinin agresif tavırları nedeniyle karakoldaki çok sayıda polisi ısırdığını belirtti. Pakeesuk, şaka yollu yaptığı paylaşımda, “Bu kedi polis memurlarına saldırmakla suçlandı ve gözaltına alındı. Lütfen paylaşın, sahibi gelip kefaletle alsın.” ifadelerini kullandı.

Kedinin gözaltında çekilen sabıka fotoğrafları ve pati izleri, kısa sürede Tayland’da ve uluslararası sosyal medya platformlarında viral oldu.

Tayland’da kedi karakolluk oldu! Polisleri ısırdı, sabıka fotoğrafı çekildi: Pati izi alındı - 2. Resim

KEDİ İÇİN MİZAHİ POLİS RAPORU: SADECE AÇTIM

Polis, mizahi bir dille hazırladığı raporda, kedinin ifadesine atıfta bulunarak, "Sadece açtım. Kimseyi ısırmak istemedim.” notunu paylaştı. Kedi, özel bir hücrede mama ve suyla misafir edildi.

Tayland’da kedi karakolluk oldu! Polisleri ısırdı, sabıka fotoğrafı çekildi: Pati izi alındı - 3. Resim

SOSYAL MEDYA SAYESİNDE SAHİBİ BULUNDU

Sosyal medyada yayılan görüntüler sayesinde kedinin sahibi saatler sonra karakola gelerek evcil hayvanını teslim aldı. Olayı esprili bir dille sonlandıran memur Pakeesuk, “Bu vaka düzgün şekilde ele alınmalı. Yoksa diğer kediler insanları ısırmanın kabul edilebilir olduğunu düşünebilir.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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