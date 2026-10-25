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Dünya

Sismik hareketlilik sürüyor! Çin'de bir şiddetli deprem daha oldu, işte veriler

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Sismik hareketlilik sürüyor! Çin'de bir şiddetli deprem daha oldu, işte veriler
Başlık ResmiSismik hareketlilik sürüyor! Çin'de bir şiddetli deprem daha oldu, işte veriler

Son dakika deprem haberi Çin'den geldi. 3 gündür peş peşe meydana gelen şiddetli sarsıntılara bir yenisi daha eklendi. Çin Deprem Ağları Merkezi ilk verileri duyurdu, işte detaylar...

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Çin'de 3 gündür meydana gelen şiddetli depremler dikkat çekti. Tibet Özerk Bölgesi'nde meydana gelen son depremin büyüklüğü 5,7 olarak ölçüldü.

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NAKÇU BEŞİK GİBİ SALLANDI

Çin Deprem Ağları Merkezinden (CENC) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Tibet Özerk Bölgesi'nin Nakçu ilinin Baçın ilçesi olan 5,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

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ÖLÜ VE YARALILAR VAR!

Yaklaşık 10 kilometre derinlikte kaydedilen depremin, 22 Ekim'de aynı bölgede meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremin artçı sarsıntısı olduğu tahmin ediliyor.

İlçe ve çevre yerleşimlerde yıkıma yol açan depremde 16 kişinin hayatını kaybettiği, 76 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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