Sismik hareketlilik sürüyor! Çin'de bir şiddetli deprem daha oldu, işte veriler
Son dakika deprem haberi Çin'den geldi. 3 gündür peş peşe meydana gelen şiddetli sarsıntılara bir yenisi daha eklendi. Çin Deprem Ağları Merkezi ilk verileri duyurdu, işte detaylar...
Çin'de 3 gündür meydana gelen şiddetli depremler dikkat çekti. Tibet Özerk Bölgesi'nde meydana gelen son depremin büyüklüğü 5,7 olarak ölçüldü.
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NAKÇU BEŞİK GİBİ SALLANDI
Çin Deprem Ağları Merkezinden (CENC) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Tibet Özerk Bölgesi'nin Nakçu ilinin Baçın ilçesi olan 5,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
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ÖLÜ VE YARALILAR VAR!
Yaklaşık 10 kilometre derinlikte kaydedilen depremin, 22 Ekim'de aynı bölgede meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremin artçı sarsıntısı olduğu tahmin ediliyor.
İlçe ve çevre yerleşimlerde yıkıma yol açan depremde 16 kişinin hayatını kaybettiği, 76 kişinin yaralandığı bildirilmişti.