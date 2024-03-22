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Son 50 yılın en çetin kışı milyonlarca hayvanı telef etti! Görüntüler Moğolistan'daki tabloyu gösteriyor

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Son 50 yılın en çetin kışı milyonlarca hayvanı telef etti! Görüntüler Moğolistan&#039;daki tabloyu gösteriyor

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Orta Asya ülkesi Moğolistan'da son 50 yılın en zorlu hava koşulları yaşanıyor. Çetin kış şartları besi alanlarının karla kaplanmasına neden oldu. Gıdaya ulaşımın zorlaşması nedeniyle 4,7 milyondan fazla hayvan hayatını kaybetti. Uluslararası kuruluşlar bölgede hayvancılıkla geçimini sağlayan yerel halk için acil yardım çağrısı yaptı.

Moğolistan'da son 50 yılın en zorlu hava koşulları yaşanıyor. Ülke genelinde kış mevsiminin çetin geçmesi, milyonlarca hayvanın ölümüne neden olurken, hayvancılıkla geçinen yerel halk için de büyük sıkıntı oluşturdu. Uluslararası kuruluşlar acil yardım çağrısında bulundu.

BESİ ALANLAR KARLA KAPLANDI, MİLYONLARCA HAYVAN ÖLDÜ

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), Moğolistan'daki duruma yönelik açıklama yaptı. "Dzud" hava olayının, otlak alanların karla kaplanması sonucu besi hayvanlarının yiyeceğe ulaşmasını engellediği belirtilen açıklamada, bu nedenle 4,7 milyondan fazla hayvanın öldüğü belirtildi. 

Son 50 yılın en çetin kışı milyonlarca hayvanı telef etti! Görüntüler Moğolistan'daki tabloyu gösteriyor - 1. Resim

YEREL HALK İÇİN DURUM ENDİŞE VERİCİ

Bu hava olayı nedeniyle, ülkede hayvancılıkla uğraşan 2 bin 250'den fazla ailenin hayvanlarının yüzde 70'ini kaybettiği ve 7 binden fazla ailenin de yeterli gıdaya ulaşamadığı kaydedildi.

Hayvan ölümlerinin bölgede yaşayan binlerce yerel halkın geçim kaynağını tehdit ettiğini belirten IFRC, acil yardım çağrısında bulundu.

Son 50 yılın en çetin kışı milyonlarca hayvanı telef etti! Görüntüler Moğolistan'daki tabloyu gösteriyor - 2. Resim

IFRC Bölge Direktörü Alexander Matheou, CNN'e verdiği demeçte, besi hayvanlarından geçimlerini sağlayan bu insanların sadece birkaç ay içerisinde yoksul kaldığını, bazılarının artık beslenemediğini ve evlerini ısıtamadığını ifade etti.

DZUD OLAYI SIKLAŞIYOR

Eskiden çok nadiren gerçekleşen "dzud" hava olayının artık sıklaştığını belirten Matheou, şu anda bahar olmasına rağmen Moğolistan'da etkisini sürdüren kış nedeniyle yerlerde hala karların bulunduğuna ve hayvanların ölmeye devam ettiğine dikkati çekti.

Son 50 yılın en çetin kışı milyonlarca hayvanı telef etti! Görüntüler Moğolistan'daki tabloyu gösteriyor - 3. Resim

Matheou, "dzud" nedeniyle karla kapanan yolların, eğitim ve sağlık ihtiyaçlarına ulaşımı da zorlaştırdığını söyledi.

Moğolistan'da kurak geçen yaz sonrasında gelen çok sert kışlara verilen isim "dzud" hava olayının, normalde her 12 yılda bir meydana geldiği ancak üst üste 2 senedir ülkeyi etkisi altına aldığı biliniyor.

Geçen yıl "dzud" nedeniyle 1 milyondan fazla çiftlik hayvanının telef olduğu tahmin ediliyor.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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