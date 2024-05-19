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Suudi Arabistan Kralı Selman tedavi altına alındı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı, NTV
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Suudi Arabistan Kralı Selman tedavi altına alındı
Suudi Arabistan, Kral Selman, Sağlık Sorunları, Haber

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı, NTV

Suudi Arabistan Kralı Selman, 'yüksek ateş ve eklem ağrısı' şikayetleri nedeniyle tedavi altına alındı. Son olarak Nisan ayında rutin kontroller için kliniğe yatırılan Selman'a bir takım yeni testler yapılacağı belirtildi.

Suudi Arabistan'ın 88 yaşındaki Kralı Selman bin Abdulaziz El Suud, 'yüksek ateş ve eklem ağrısı' şikayetleri nedeniyle doktorları alarma geçirdi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA tarafından yapılan açıklamada; Kral Selman’ın Cidde kentindeki Al Salam Sarayı’nda bulunan kraliyet kliniğinde tedavi altına alındığı ve bir takım testlerden geçeceği bildirildi.

88 yaşındaki Kral Selman, 2015 yılından bu yana tahtta olmasına rağmen oğlu 38 yaşındaki Muhammed bin Selman 2017'de veliaht prens ilan edildi.

KRAL'IN SAĞLIĞI GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

Kral Selman, 2020 yılında safra kesesini aldırmak için ameliyat oldu. Ayrıca mart 2022'de devlet medyasının 'başarılı tıbbi testler' olarak tanımladığı testlerden geçmek ve kalp pilini değiştirmek üzere hastaneye yatırıldı.

Kral, en son Nisan ayında rutin kontrol için kliniğe yatırılmıştı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı, NTV
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