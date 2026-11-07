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Tahran, ABD'deki seçim fırtınasını fırsata çevirdi: Trump'ın ekibi hakkında çarpıcı iddialar

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Tahran, ABD'deki seçim fırtınasını fırsata çevirdi: Trump'ın ekibi hakkında çarpıcı iddialar
Başlık ResmiTahran, ABD'deki seçim fırtınasını fırsata çevirdi: Trump'ın ekibi hakkında çarpıcı iddialar "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

ABD'de ara seçimlerin ardından Trump yönetiminde İran politikası üzerinden yaşanan görüş ayrılıkları ve görev değişikliği tartışmaları Tahran'ın da gündemine girdi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, ABD yönetimindeki isimleri hedef alarak Vance, Rubio ve Hegseth hakkında dikkat çeken iddialarda bulundu.

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İran ile ABD arasında savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik temaslar sürerken, Washington'dan gelen siyasi gelişmeler iki ülke arasındaki gerilime yeni bir boyut kazandırdı.

ABD'de Cumhuriyetçilerin ara seçimlerde Kongre üzerindeki kontrolünü kaybetmesinin ardından Trump yönetiminde İran politikası nedeniyle yaşanan görüş ayrılıkları görünür hale geldi. İran cephesinden gelen açıklamalar ise Washington'daki bu tabloyu doğrudan hedef aldı.

Tahran, ABD'deki seçim fırtınasını fırsata çevirdi: Trump'ın ekibi hakkında çarpıcı iddialar
Başlık ResmiTahran, ABD'deki seçim fırtınasını fırsata çevirdi: Trump'ın ekibi hakkında çarpıcı iddialar
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"RUBİO GÖREVDEN AYRILMAK ÜZERE"

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, ABD'deki seçim sonuçlarının ardından yaptığı açıklamada Trump yönetiminin üst düzey isimlerine yönelik dikkat çekici iddialar ortaya attı.

"BU MESAJI KİME ULAŞTIRMAMIZ GEREK?"

Rızai, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in yenilgiyi kabul ettiğini, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun görevden ayrılmak üzere olduğunu ve Savunma Bakanı Pete Hegseth'in de görevden alınacağını öne sürdü.

Tahran, ABD'deki seçim fırtınasını fırsata çevirdi: Trump'ın ekibi hakkında çarpıcı iddialar
Başlık ResmiTahran, ABD'deki seçim fırtınasını fırsata çevirdi: Trump'ın ekibi hakkında çarpıcı iddialar

Trump ve ekibinin seçimleri kaybettiğini dile getiren Rızai, "Vance yenilgiyi kabul etti, Rubio ayrılmak üzere, (Savunma Bakanı Pete) Hegseth görevden alınacak, CENTCOM komutanı ise podcast yayıncısı oldu! ‘Eğer savaş başlatırsanız yıkıcı bir cevapla karşı karşıya kalacaksınız’ şeklindeki bu mesajı Washington’da kime ulaştırmamız gerekiyor?" ifadelerini kullandı.​​​​​​​

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NELER OLMUŞTU?

ABD'de seçim yenilgisinin ardından İran savaşı, Trump yönetiminin en tartışmalı başlıklarından biri haline geldi.

Tahran, ABD'deki seçim fırtınasını fırsata çevirdi: Trump'ın ekibi hakkında çarpıcı iddialar
Başlık ResmiTahran, ABD'deki seçim fırtınasını fırsata çevirdi: Trump'ın ekibi hakkında çarpıcı iddialar

Savunma Bakanı Pete Hegseth harekatın devamını savunurken, Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve diğer üst düzey yetkililer diplomatik müzakereleri savunarak, İran'a karşı askeri operasyonlara devam edilip edilmemesi konusunda yönetim içindeki gerilimler artmıştı.

Salı günü yapılan seçimlerde Demokratların Kongre'nin her iki kanadının da kontrolünü ele geçirmesinin ardından anlaşmazlıklar daha da belirginleşti ve Vance, Cumhuriyetçi Parti'nin yenilgisinden savaşı sorumlu tuttu.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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