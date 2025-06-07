Tayland-Kamboçya sınırında savaş alarmı: Ordu ‘üst düzey operasyona hazırız’ dedi!

UNESCO mirası tapınakta tansiyon tırmandı, Tayland ordusu savaş hazırlıklarına başladı. Sınırda hareketlilik artarken iki ülke arasında yıllardır süren kriz yeniden alevlendi.

Tayland ordusu, istihbarat raporlarına göre Kamboçya’nın ortak sınır boyunca askeri hazırlıklarını artırdığına dair “endişe verici işaretler” bulunduğunu duyurdu.

Açıklamada, "Ordu, egemenlik ihlaline karşı misilleme yapılması gerektiği takdirde üst düzey bir askeri operasyona hazırdır" ifadeleri kullanıldı.

SINIR HATTI SAVAŞ ALANINA DÖNEBİLİR

Tartışmalı Khmer tapınağı Prasat Ta Moan Thom çevresindeki sınır hattında konuşlanan Tayland ve Kamboçya askerleri, nöbetlerini sıklaştırırken bölgede askeri hareketlilik dikkat çekiyor. Tayland Kraliyet Muhafızları 12. Piyade Alayı’na, tüm askeri teçhizatın çalışır durumda olup olmadığının kontrol edilmesi talimatı verildi.

Thai PBS’in haberine göre, ordu, donanma ve hava kuvvetleri savaşa hazırlık seviyesini artırdı. Ordu komutanları başkentte kapalı kapılar ardında acil bir toplantı gerçekleştirdi.

ÖLÜMLÜ ÇATIŞMA FİTİLİ ATEŞLEDİ

Kamboçya Savunma Bakanlığı, 28 Mayıs’ta Tayland askerlerinin Preah Vihear bölgesindeki tartışmalı sınır hattında bir Kamboçya askerini vurarak öldürdüğünü açıklamıştı. Tayland tarafı ise ilk ateşin Kamboçya tarafından açıldığını savundu.

900 yıllık Preah Vihear tapınağı, iki ülke arasında onlarca yıldır süren milliyetçi gerilimlerin odak noktası olarak biliniyor. UNESCO tarafından Dünya Mirası ilan edilen bu antik yapı, 2008-2011 yılları arasında çok sayıda ölümcül çatışmaya sahne olmuştu.

NE OLMUŞTU?

2013 yılında Uluslararası Adalet Divanı (UAD), tapınağın çevresindeki bazı alanların Kamboçya’ya ait olduğuna hükmetmiş, Tayland’a da bölgedeki askeri unsurlarını çekme talimatı vermişti. Ancak Tayland, UAD’nin yargı yetkisini tanımadığını belirterek ikili görüşme çağrısında bulundu.

Tayland hükümeti son açıklamasında, “Bu meseleleri barışçıl yollarla, uluslararası hukuk, antlaşmalar ve uydu görüntüleri gibi doğrulanabilir kanıtlara dayalı olarak çözme kararlılığındayız” dedi.

GÖZLER 14 HAZİRAN'A ÇEVRİLDİ

Tayland-Kamboçya Ortak Sınır Komisyonu’nun 14 Haziran’da toplanması planlanıyor. Ancak toplantı öncesi taraflar arasında gerilim daha da tırmanabilir. Kamboçya Başbakanı Hun Manet, ülkesinin sınırla ilgili dört bölümdeki anlaşmazlıkları UAD’ye taşıyacağını açıkladı ve Tayland’dan iş birliği beklediklerini söyledi.