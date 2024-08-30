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Tayland'da tünelde 6 gün mahsur kalmışlardı... Cansız bedenlerine ulaşıldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Tayland&#039;da tünelde 6 gün mahsur kalmışlardı... Cansız bedenlerine ulaşıldı

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tayland-Çin arasında yapılması planlanan demiryolu projesinin tüneli çökmesi sonucu mahsur kalan işçilere 6 gün sonra ulaşıldı. Gelen bilgilere göre işçilerin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Tayland'dın Nakhon Ratchasima eyaletine bağlı Pak Chong bölgesinde 24 Ağustos’ta sabah saatlerinde inşaatı devam eden hızlı tren tünelinin girişinden yaklaşık 3 kilometre içeride meydana gelen göçükte mahsur kalan 3 işçiyi arama kurtarma çalışmaları sona erdi.

Tayland'da tünelde 6 gün mahsur kalmışlardı... Cansız bedenlerine ulaşıldı - 1. Resim

Tayland Demiryolları kurumu, günlerdir süren kurtarma çalışmaları kapsamında işçilerin cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, Myanmarlı kamyon şoförünün cesedinin dün kurtarma ekipleri tarafından toprak ve kaya yığınlarının altında gömülü halde bulunduğu, Çinli uzman ile Çinli ekskavatör operatörünün cesetlerinin ise bugün yerel saatle 06.00 sıralarında bulunduğu belirtildi.

Tayland'da tünelde 6 gün mahsur kalmışlardı... Cansız bedenlerine ulaşıldı - 2. Resim

Tayland-Çin yüksek hızlı tren projesi kapsamında inşaatı devam eden tünelde Cumartesi günü yerel saatle 23.40 sıralarında heyelan nedeniyle göçük meydana gelmişti. Göçük altında kalan kayıp yabancı uyruklu 3 işçiyi bulmak için arama kurtarma operasyonu başlatılmıştı.

Tayland'da tünelde 6 gün mahsur kalmışlardı... Cansız bedenlerine ulaşıldı - 3. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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