Tayvan'dan 'direnişe hazırız' mesajı! Şimdiye kadarki en uzun tatbikat başladı

Tayvan yönetimi Çin'in adaya karşı herhangi bir saldırı karşısında askeri mücadeleye başvuracağını dile getirmeye devam ediyor. 10 günlük bir askeri tatbikata girişen Tayvan askeri güçleri, şimdiye kadar ki en uzun savunma simülasyonlarından birini başlattı.

Tayvan'daki askeri birlikler Çin'in muhtemelen bir saldırısı karşısında mücadeleye hazırlandıklarını açıktan ilan ediyor.

Focus Taiwan'a göre Tayvan Çarşamba günü, Çin'in "gri bölge" taktiklerine nasıl karşı koyacağına odaklanan yıllık Han Kuang askeri tatbikatlarının "en uzun canlı atış" aşamasını başlattı.

10 gün sürecek tatbikatın "gri bölge tacizlerine cevap", "adaya inişe karşı operasyonlar" ve "adada dirençli savunma" konularına odaklandığı ve tatbikat sırasında birçok ABD silahının ilk defa görücüye çıktığı belirtildi.

Önceki tatbikatlar beş gün sürerken, bu en uzun canlı ateş tatbikatı oldu.

Tayvan askeri güçlerinin nişan alma eğitimlerinden de fotoğraflar paylaşıldı.

KIYI SAVUNMASI

1. gün Tayvan kuvvetleri, Çin milis botları ve Sahil Güvenlik gemilerinin Tayvan suları yakınlarında "taciz" eylemlerinde bulunmasını içeren senaryoları simüle edecek.

Savunma Bakanlığı'nın planına göre donanma gemileri muhtemel bir tırmanmaya hazırlık olarak belirlenen kıyı bölgelerine konuşlandırılacak.

Mobil radar birimleri ve gemisavar füze sistemleri stratejik noktalara yerleştirilecek, özel kuvvetler ise işleyen bir toplumu sürdürmek için limanlar, barınaklar ve diğer kilit altyapı alanlarını güvence altına alacak.

"KENDİ KENDİNİ ALDATMA OYUNU"

1 Temmuz'da MSB'nin ortak operasyon planlama bölümü direktörü Tümgeneral Tung Chi-hsing, ilk üç gün boyunca "gri bölge taktiklerine" -açık çatışma dışında kalan zorlayıcı eylemlere- ortak cevap verilmesine odaklanılacağını söyledi.

Tung, ilk üç günün ardından tatbikatların "tam ölçekli savaş" aşamasına geçeceğini söyledi.

Çin Salı günü yaptığı açıklamada Tayvan'ın tatbikatının adanın oynadığı "kendi kendini aldatma oyunundan" başka bir şey olmadığını söyledi.

Çin Savunma Bakanlığı sözcüsü Albay Jiang Bin, Tayvan'ın iktidardaki Demokratik İlerleme Partisi'nin tatbikatı Tayvan sakinlerini "Tayvan Bağımsızlığı" savaş arabasına bindirmek için kullandığını ve Çin'in "Tayvan Bağımsızlığı "na karşı kararlı karşı önlemlerinin caydırılmayacağını ve Çin'in yeniden birleşmesinin ezici ve karşı konulmaz eğiliminin durdurulamayacağını" söyledi.