Teröristler gardiyanları esir aldı! Rusya'da DEAŞ'lı mahkumlar öldürüldü

Rusya'da tutuklu bulunan terör örgütü DEAŞ mensubu 5 mahkum iki gardiyanı rehin aldı. Rus özel kuvvetleri saldırganları etkisiz hale getirdi.

Rusya'da terör örgütü mensupları hapishanede isyan çıkarttı! DEAŞ destekçisi olduğu iddia edilen 5 mahkum 2 gardiyanı rehin aldı. Rus özel kuvvetleri olaya müdahale etti.

5 TERÖRİST GARDİYANLARI REHİN ALDI

Reuters'ın aktardığına göre Rus kolluk kuvvetleriyle bağlantılı bir Telegram kanalı olan Baza, gözaltında tutulan beş kişinin, iki gardiyanı rehin aldığını açıkladı.

Baza, rehine eylemini gerçekleştirenlerin, terör örgütü DAEŞ destekçisi olduklarını öne sürdü.

SİLAH SESLERİ DUYULDU

Interfax haber ajansı ise bu beş mahkumun bir araba ve serbest geçiş talep ettiğini duyurdu.

RIA haber ajansının olay yerinden bildirdiğine göre, gözaltı merkezi yakınlarında silah sesleri duyuldu. Daha sonra yapılan açıklamada, rehine eylemini gerçekleştirenlerin Rus özel kuvvetleri tarafından öldürüldüğü açıklandı.

HÜCRENİN PARMAKLIKLARINI KIRDILAR

Rusya'nın federal cezaevi servisi, "Suçlular ortadan kaldırıldı" açıklamasını yaptı ve rehineleri kurtarmak için "özel bir operasyon" düzenlendiğini ekledi.

Açıklamada, "Rehin tutulan çalışanlar serbest bırakıldı. Herhangi bir yara almamış durumdalar" denildi.

Rus medyası, aralarında terör suçlarından hüküm giymiş olanların da bulunduğu rehinecilerin hücrelerindeki pencerenin parmaklıklarını kırarak bir gardiyan odasına girdiklerini ve burada en az iki cezaevi görevlisini rehin aldıklarını aktardı.

Devlet medyası, bazı kişilerin mart ayında Moskova'da bir konser salonuna düzenlenen ölümcül saldırının sorumluluğunu üstlenen İslam Devleti militan grubuyla bağlantılı olmakla suçlandığını söyledi.

Özel kuvvetler gözaltı merkezine baskın yapmadan önce, rehin alanlardan biri 112 Telegram kanalı tarafından bağlı gardiyanlardan birinin yanında bıçak sallarken gösterildi.