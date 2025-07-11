Törene katılamadığı için üzgün! İngiltere Kralı Charles'dan Srebrenitsa mesajı

İngiltere Kralı 3. Charles, Srebrenitsa Soykırımı'nın 30. yılı dolayısıyla, "Hem uluslararası toplumun bu vahşeti önlemedeki başarısızlığını kabul etmekle hem de bunun bir daha yaşanmaması için elimizden geleni yapmakla yükümlüyüz." ifadelerini kullandı.

Kral Charles, Srebrenitsa Soykırımı'nın 30. yıl dönümü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, anma törenlerinde yer alamadığı için üzüntüsünü dile getirdi.

Srebrenitsa'da yaşananların uluslararası mahkemelerce soykırım olarak tanındığını hatırlatan Kral Charles, "Sorumluların çoğu bugün adalete hesap veriyor ancak bu bizim sorumluluklarımızdan muaf olduğumuz anlamına gelmez. Hem uluslararası toplumun bu vahşeti önlemedeki başarısızlığını kabul etmekle hem de bunun bir daha yaşanmaması için elimizden geleni yapmakla yükümlüyüz." değerlendirmesini yaptı.

"HEPİMİZ İÇİN BİR DERS OLMALI"

Soykırımda kaybettikleri yakınlarını arayan Srebrenitsa Anneleri'ne saygı duyduğunu vurgulayan Kral 3. Charles, şunları ifade etti:

"Bu benim için çok önemli. Geçmiş yıllarda soykırım mağdurlarıyla, büyük saygı duyduğum kayıpların anneleriyle, aile üyeleriyle buluştum. Fevkalade cesaretleri, sevgileri ve onurları hepimiz için bir ders olmalı. Umarım en zor şartlar altındaki dayanıklılıkları hepimize ilham olur. Adalet arayanlardan ilham alınması gerekir. Onurlandırılması gereken bu kişiler Bosna Hersek'teki hayatın her aşamasında ve her etnik grupta karşımıza çıkabilir. Geçmişteki olaylar unutulduğu ya da reddedildiğinde paylaşacağımız bir geleceğimiz olamaz."

Kayıpların bulunması için birlikte çalışmanın önemine işaret eden Kral Charles, "30 yıl sonra acı çekenleri hatırlamak, barış için çabaları artırmak ve Bosna Hersek halkı için istikrarlı bir gelecek için çalışmak daha da önemli hale geliyor. Bugün trajik şekilde ölen kurbanları ve geride kalanları anıyor, her insan, inanç, millet ve etnik grup için daha aydınlık bir gelecek hedefiyle hoşgörü ve barışı yayma yolunda yorulmadan çalışanların anılarını onurlandırıyoruz." mesajını paylaştı.