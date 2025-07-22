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Trump bir ülkeyle daha anlaştı! Yüzde 19 tarife uygulanacak

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Trump bir ülkeyle daha anlaştı! Yüzde 19 tarife uygulanacak
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD Başkanı Donald Trump, Filipinler ile ticaret anlaşmasını tamamladıklarını bildirdi. Trump, anlaşma kapsamında Filipinler'e yüzde 19 tarife uygulanacağını ancak ABD'nin bu ülkeye gümrük vergisi ödemeyeceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Filipinler ile ticaret anlaşmasını tamamladıklarını, bu anlaşma kapsamında ülkenin ABD'ye pazarını açacağını ve gümrük vergisi uygulamayacağını duyurdu.

Trump, Beyaz Saray'da Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr'ı ağırlamasının ardından Truth Social hesabından paylaşımda bulundu.

Marcos Jr'ın bütün temsilcileriyle birlikte Beyaz Saray'dan ayrıldığını vurgulayan Trump, şunları kaydetti:

"Çok güzel bir ziyaret oldu ve ticaret anlaşmamızı tamamladık. Anlaşmayla Filipinler, ABD'ye 'serbest pazar' ve 'sıfır gümrük vergisi' uygulayacak. Filipinler bize yüzde 19 tarife ödeyecek. Ayrıca askeri alanda da işbirliği yapacağız. Başkanla birlikte olmak büyük bir onurdu. Ülkesinde olması gerektiği şekilde büyük saygı görüyor. Aynı zamanda çok iyi ve zorlu bir müzakereci. Filipinler'in harika halkına en içten selamlarımızı sunuyoruz."

NE OLDU?

Trump, 2 Nisan'da Filipinler'e yüzde 17 tarife getirileceğini açıklamış, bu ay başında gönderdiği "tarife mektubunda" bu ülkeye 1 Ağustos'tan itibaren yüzde 20 tarife uygulanacağını bildirmişti.

Mektuplarda "belki" düzeltmeler yapılabileceğini belirten Trump, "Bu tarifeler, ülkenizle olan ilişkilerimize bağlı olarak yukarı ya da aşağı doğru değiştirilebilir" ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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