Trump, İran-İsrail savaşında arabulucularını devreye soktu

ABD Başkanı Donald Trump, İran-İsrail çatışmasının beşinci gününde devreye girerek diplomatik çözüm arayışlarını hızlandırdı. Trump, İranlı yetkililerle yapılacak görüşmeler için Başkan Yardımcısı James David Vance ile Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’u görevlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran-İsrail savaşında arabulucularını devreye sokmaya hazırlanıyor.

Trump, İranlı yetkililerle yapılacak görüşmeler için Başkan Yardımcısı James David Vance ile Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’u görevlendirdi.

ABBAS ARAKÇİ İLE GÖRÜŞME GÜNDEMDE

ABD merkezli Axios haber sitesine göre, Witkoff’un İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile doğrudan bir temas kurabileceği ifade edildi.

İlgili Haber ABD'den son dakika Orta Doğu talimatı! Trump sinyali vermişti...

RUBİO, G7 ZİRVESİ'Nİ BIRAKIP WASHİNGTON'A DÖNDÜ

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun da Başkan Trump ile birlikte İtalya’da düzenlenen G7 Zirvesi'nden erken ayrılarak Washington’a döndüğü bildirildi.

İRAN-İSRAİL GERİLİMİ SONRASI TRUMP'TAN G7 KARARI

ABD Başkanı Trump, İsrail-İran gerilimi nedeniyle Kanada'daki G7 Zirvesi'nden erken döndü.

Trump, dönüş yolunda yaptığı açıklamada, 'Ateşkes için dönmüyorum. Çok daha büyük bir şey için dönüyorum.' dedi. Öte yandan Trump'ın, Beyaz Saray'da ulusal güvenlik ekibine acil toplantı talimatı verdiği açıklamıştı.