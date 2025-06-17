Trump, İran-İsrail savaşında arabulucularını devreye soktu
ABD Başkanı Donald Trump, İran-İsrail çatışmasının beşinci gününde devreye girerek diplomatik çözüm arayışlarını hızlandırdı. Trump, İranlı yetkililerle yapılacak görüşmeler için Başkan Yardımcısı James David Vance ile Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’u görevlendirdi.
ABD Başkanı Donald Trump, İran-İsrail savaşında arabulucularını devreye sokmaya hazırlanıyor.
Trump, İranlı yetkililerle yapılacak görüşmeler için Başkan Yardımcısı James David Vance ile Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’u görevlendirdi.
ABBAS ARAKÇİ İLE GÖRÜŞME GÜNDEMDE
ABD merkezli Axios haber sitesine göre, Witkoff’un İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile doğrudan bir temas kurabileceği ifade edildi.
RUBİO, G7 ZİRVESİ'Nİ BIRAKIP WASHİNGTON'A DÖNDÜ
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun da Başkan Trump ile birlikte İtalya’da düzenlenen G7 Zirvesi'nden erken ayrılarak Washington’a döndüğü bildirildi.
İRAN-İSRAİL GERİLİMİ SONRASI TRUMP'TAN G7 KARARI
ABD Başkanı Trump, İsrail-İran gerilimi nedeniyle Kanada'daki G7 Zirvesi'nden erken döndü.
Trump, dönüş yolunda yaptığı açıklamada, 'Ateşkes için dönmüyorum. Çok daha büyük bir şey için dönüyorum.' dedi. Öte yandan Trump'ın, Beyaz Saray'da ulusal güvenlik ekibine acil toplantı talimatı verdiği açıklamıştı.