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    • Trump yine bildiğiniz gibi! Az ödeme yapan ülkeleri 'Rusya' ile tehdit etti!

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Trump yine bildiğiniz gibi! Az ödeme yapan ülkeleri &#039;Rusya&#039; ile tehdit etti!

    Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, az ödeme yapan NATO ülkelerine Rusya’nın saldırısına uğrarlarsa yardım etmeyeceğini, aksine saldırması için Rusya’yı teşvik edeceğini söyledi.

    ABD’nin eski Başkanı Donald Trump keskin ve sert açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Güney Carolina eyaletinde seçim konuşması yapan Trump, ittifakın bir parçası olarak az ödeme yapan NATO üyesi ülkelere seslendi.

    Trump, NATO ülkelerinin liderlerinin katıldığı bir toplantıda büyük bir ülkenin liderinin yanına geldiğini ve Rusya’nın saldırısına uğrarlarsa, ödeme yapmadıkları halde ABD’nin onları koruyup korumayacağını sorduğunu açıkladı. NATO yükümlülüklerini yerine getirmeyen lidere cevabını kendisini dinleyen kalabalığa aktaran Trump, “Bana, eğer ödeme yapmazsak ve Rusya bize saldırırsa bizi korur musunuz? diye sordu. Ben de ona, ödemedin mi? Suçlusun. Hayır seni korumam, hatta onları ne isterlerse yapmaları için teşvik ederim. Ödemek zorundasın dedim” ifadelerini kullandı.

    Trump yine bildiğiniz gibi! Az ödeme yapan ülkeleri 'Rusya' ile tehdit etti!

    "DEHŞET VERİCİ VE AKIL DIŞI"

    Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Trump’ın ABD’nin en yakın müttefiklerinin cani rejimler tarafından işgal edilmesini teşvik ettiği ifade edilirken, yorumlar için “dehşet verici ve akıl dışı” denildi. Açıklamada, Trump’ın ulusal güvenliği, küresel istikrarı ve ekonomiyi tehlikeye attığı vurgulandı.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Haberler > Dünya > Trump yine bildiğiniz gibi! Az ödeme yapan ülkeleri 'Rusya' ile tehdit etti!
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