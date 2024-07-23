Trump'ın keyfi yerinde: Kamala’yı yenmek çok kolay

ABD Başkanı Joe Biden’ın adaylıktan çekildikten sonra Başkan Yardımcısı Kamala Harris’i desteklediğini açıklaması en çok Cumhuriyetçi aday eski başkan Donald Trump’ı sevindirdi.

Donald Trump, ABD Başkanı Joe Biden’ın seçim yarışından çekilmesinin ardından yaptığı açıklamada, başkan yardımcısı Harris’i yenmenin kendisi için kolay olduğunu ifade etti. Biden’ın 2020’de “yalanlar ve yalan haberler” sayesinde başkanlığı kazandığını belirten Trump, doktoru ve çevresindekilerin Biden’ın başkan olamayacağını bildiğini ifade etti.

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Trump “Biden hiç başkan olmamalıydı” ifadesini kullanarak Biden’ın başkanlığı döneminde ülkenin büyük zarar gördüğünü savundu. Trump “O, ülkemiz tarihindeki en kötü başkan. Ülkemiz tarihine açık ara en kötü başkan olarak geçecek. Başkan yardımcısı Harris’i yenmek Biden’ı yenmekten daha kolay olacak” dedi.