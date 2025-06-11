Trump'ın önceliği farklı! Beyaz Saray'dan "iki devletli çözüm" sorusuna kaçamak cevap

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt "iki devletli çözüm" sorusuna kaçamak cevap verdi. Leavitt, Trump'ın önceliğinin "Gazze'deki savaşın sona ermesi" olduğunu söyledi.

Filistin topraklarını gasp eden İsrail, Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana katliam saldırılarını sürdürüyor. Filistin'de acı ve gözyaşının dinmesi için 'iki devletli çözüm' çağrıları yapılıyor. Beyaz Saray'dan 'iki devletli çözüm' sorusuna kaçamak cevap geldi.

Beyaz Saray Sözüsü Karoline Leavitt, Başkan Donald Trump'ın önceliğinin "Gazze'deki savaşın sona ermesi" olduğunu söyledi.

ABD İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMÜ DESTEKLİYOR MU?

Karoline Leavitt, düzenlediği basın brifinginde Orta Doğu gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Leavitt, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'nin "ABD'nin artık iki devletli çözümü desteklemediği" yönündeki açıklamasına ilişkin soruyu cevapladı.

TRUMP'IN ÖNCELİĞİ FARKLI

ABD'nin bağımsız bir Filistin devletini ve iki devletli çözümü destekleyip desteklemediği konusunda yorum yapmayan ABD'li sözcü, Trump'ın önceliğinin esirlerin serbest bırakılması ve "Gazze'deki savaşın sona ermesi" olduğunu belirtti.

Leavitt, "Başkan Trump, İsrail ve Gazze'deki durumu son derece talihsiz ve sona ermesi gereken bir durum olarak görüyor. Başkan, bu konuya gerçekçi bakıyor ve bu sebeple, yönetimin bir numaralı odak noktası ve önceliğinin Gazze'deki tüm esirlerin serbest bırakılması ve bu çatışmanın bir an önce sona erdirilmesi olduğunu vurguluyor." şeklinde konuştu.

GAZZE YAŞANMAZ BİR HALDE

ABD'li sözcü Gazze'nin durumuna ilişkin ise "Gazze açıkça yaşanmaz bir yer haline gelmiştir. Arap ortaklarımızın da yardımıyla yeniden inşa edilmesi gerekmektedir ve Başkan da bunun gerçekleşmesini istemektedir." yorumunu yaptı.

Beyaz Saray Sözcüsü ayrıca, ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları tam olarak ne zaman kaldıracağı ile ilgili bir soruya, Hazine Bakanlığının, Trump'ın Suudi Arabistan'da verdiği talimatın ardından bu konu üzerine yoğun şekilde çalıştığı cevabını verdi.