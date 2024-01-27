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    • Trump'tan, Biden hükümetine başkaldıran 25 eyalete ‘ayaklanma’ çağrısı

    ABD'de Teksas Valisi Greg Abbott'un sınıra çektiği dikenli tellerle fitili ateşlenen yeni kriz, 25 eyaletin Teksas'a destek verip Biden hükümetine baş kaldırması ile farklı bir boyuta taşındı. ABD eski başkanı Donald Trump ise Cumhuriyetçi valilerce yönetilen eyaletlere seslenerek, ulusal muhafızlarını Texas'a göndermeleri çağrısında bulundu.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Trump&#039;tan, Biden hükümetine başkaldıran 25 eyalete ‘ayaklanma’ çağrısı
    Teksas, Abd, Trump, Haber

    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    ABD'de Başkan Joe Biden hükümeti ile Teksas'ın Cumhuriyetçi Valisi Greg Abbott arasında başlayan sınır güvenliği tartışmalarında gerilim büyüyor.

    Cumhuriyetçiler tarafından yönetilen 25 eyalet  Teksas'a katılıp başkaldırırken, Vali Abbott federal yetkililerle karşı karşıya gelmeye hazırlıklı olduklarını söyledi. Hali hazırda 10 Cumhuriyetçi eyaletin ulusal muhafızları da Teksas'a destek için bölgeye geldi. 

    TRUMP'TAN 'AYAKLANMA' ÇAĞRISI

    Eski başkan Trump ise ateşi körükleyen bir seslenişte bulundu. Trump, tüm eyaletlere seslenerek ulusal muhafızlarını Texas'a göndermeleri çağrısı yaptı.

    JİLETLİ TELLER ÜLKEYİ İKİYE BÖLDÜ

    Teksas Valisi'nin sınıra ulusal muhafızları aracılığıyla dikenli ve jiletli engeller koymasının ardından, süreç yargıya tanışmış mahkeme yasa dışı göçü önlemek için çekilen tel örgünün, merkezi hükümete bağlı görevliler tarafından kesilebileceğine karar vermişti.

    İÇ SAVAŞ SESLERİ...

    Ancak Teksas Valisi mahkeme kararına karşı çıktı. 25 eyaletle beraber yayınlanan ortak bildiride de Teksas eyaletinin işgal altında olduğu ifade edildi. Teksas Valisi "Bu mücadele Amerika'nın geleceği için" ifadelerini kullanarak federal yetkililerle bir çatışmaya hazırlıklı olduğunu açıkladı.

    Ülke adeta ikiye bölünürken, Amerikalıları ise iç savaş korkusu sardı. Biden hükümeti ise Teksas Valisi başkaldırıya son vermezse, eyaletin kontrolünün ulusal muhafızlara geçebileceğini bildirdi.

    ADALET BAKANLIĞI'NDAN TEXAS'A DAVA TEHDİDİ

    ABD Adalet Bakanlığı, geçtiğimiz ay eyalet yetkililerinin ülkeye yasa dışı yollardan giren göçmenleri tutuklamasına, hapse atmasına ve sınır dışı etmesine izin veren yeni bir yasayı yürürlüğe koyması halinde Texas'ı dava etmekle tehdit etmişti.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    TeksasAbdTrump
    Haberler > Dünya > Trump'tan, Biden hükümetine başkaldıran 25 eyalete ‘ayaklanma’ çağrısı
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