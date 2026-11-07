Tupac Shakur cinayetinden hüküm giyen Duane "Keffe D" Davis'in avukatı Michael Sanft, müvekkilinin mahkûmiyet kararına itiraz başvurusundan bir hafta sonra evinde ölü bulundu.

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ABD'li rapçi Tupac Shakur'un 1996 yılında öldürülmesine ilişkin davada hüküm giyen Duane "Keffe D" Davis'in avukatı Michael Sanft, Las Vegas'taki evinde ölü bulundu. 55 yaşındaki avukatın ölümü, müvekkilinin mahkûmiyet kararına itiraz etmesinden yalnızca bir hafta sonra gerçekleşti.

Las Vegas Polisi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Sanft'ın ölümünün şüpheli görünmediğini" belirtti.

ABD basınında, Davis'in avukatının, karara itiraz başvurusundan günler sonra ölü bulunmasının dikkat çekici olduğunu aktardı.

Tupac'ın katilinin avukatı evinde ölü bulundu: Ölümünün zamanlaması dikkat çekti

Fox 5 Vegas televizyonu tarafından ele geçirilen mahkeme kayıtlarına göre, Sanft'ın ölümü, 30 Ekim'de Davis'in cinayet mahkumiyetine karşı temyiz başvurusunda bulunmasından bir hafta sonra gerçekleşti.

MÜEBBETE HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI

"Keffe D" lakaplı 63 yaşındaki Davis, 14 Ekim'de, Shakur'un cinayetini organize etmek ve ölümcül silah kullanarak birinci derece cinayet işlemekten suçlu bulunarak 40 yıldan müebbete kadar hapis cezasına çarptırılmıştı.

Tupac'ın katilinin avukatı evinde ölü bulundu: Ölümünün zamanlaması dikkat çekti

Davis'in avukatı, mahkumiyet kararına itiraz edeceklerini belirtmişti.

Davis'e verilen ceza, tutuklu kaldığı süre dikkate alınsa bile şartlı tahliye hakkını en erken 100 yaşına geldiğinde elde edebileceği anlamına geliyor.​​​​​​​

27 YIL SONRA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Hip-hop dünyasının ünlü isimlerinden Tupac Shakur, 7 Eylül 1996'da içinde bulunduğu aracın yanına yaklaşan başka bir araçtan açılan ateş sonucu yaralanmıştı.

Tupac'ın katilinin avukatı evinde ölü bulundu: Ölümünün zamanlaması dikkat çekti

Saldırı sırasında 25 yaşında olan Shakur, 6 gün sonra hayatını kaybetmişti.

Shakur'un öldürülmesiyle bağlantılı olarak Davis, 2023'te gözaltına alınmıştı.

Tupac'ın katilinin avukatı evinde ölü bulundu: Ölümünün zamanlaması dikkat çekti

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Savcılar cinayete ilişkin hazırladıkları iddianame kapsamında, Davis'in Shakur'u öldüren silahı ateşleyen kişi olmadığını ancak saldırıyı "intikam amacıyla" planladığını ve cinayette kullanılan silahı temin ettiğini savunmuştu.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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