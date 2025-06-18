Türkiye kritik hat üzerinde alarm verdi! Hürmüz'de tehlike büyüyor

Türkiye, İran limanlarına uğrayan ve Hürmüz Boğazı’ndan geçen Türk gemileri için güvenlik seviyesini en üst düzeye çıkardı.

İsrail ile İran arasında artan gerilim ve bölgede yaşanan elektronik karışıklıklar nedeniyle Türkiye, İran limanlarına uğrayan ve Hürmüz Boğazı’ndan geçen Türk gemileri için güvenlik seviyesini en üst düzeye çıkardı.

GÜVENLİK SEVİYESİ 3'E YÜKSELTİLDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Türk bandıralı gemiler için Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenliği (ISPS) Kodu kapsamında güvenlik seviyesinin 3’e çıkarıldığını duyurdu. Söz karar, İran limanları ve Hürmüz Boğazı güzergâhında seyreden gemiler için geçerli olacak.

GENİŞ KAPSAMLI GÜVENLİK TEDBİRLERİ DEVREDE

Yeni tedbirler kapsamında gemilere sadece yetkili personelin, belirlenmiş tek bir giriş noktasından erişimine izin verilecek. Gemi limandaysa, yükleme ve boşaltma işlemleri geçici olarak askıya alınabilecek. Ayrıca kumanya ve erzak gibi teslimatlar sıkı denetimden geçirilecek; gerektiğinde ertelenebilecek veya tamamen iptal edilebilecek.

GÖZETİM SİSTEMLERİ TAM KAPASİTEYLE ÇALIŞACAK

Açıklamaya göre, gemilerdeki tüm elektronik ve fiziksel gözetim sistemleri sürekli çalışır durumda tutulacak. Gemilerin çevresini aydınlatmak için tüm iç aydınlatmalar aktif olacak. Gözetim ekipmanlarının da maksimum kapasitede kayıt yapabilecek durumda olması gerektiği vurgulandı.

1.000'E YAKIN GEMİ ETKİLENMİŞ OLABİLİR

Denizcilik analiz firması Windward’a göre, Körfez bölgesindeki çatışmaların başlamasından bu yana yaklaşık 1.000 gemi elektronik müdahalelerden etkilenmiş olabilir. Salı günü Umman Denizi’nde iki petrol tankerinin çarpışması da dikkat çekti. BAE yetkilileri, çarpışmanın teknik hata kaynaklı olduğunu bildirse de olay bölgedeki güvenlik risklerini artırdı.