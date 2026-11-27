Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, COP31’de Antalya Mutabakatı’nın kabul edilmesini engellediğini savunduğu AB’yi eleştirdi. Türkiye’nin ise baskılara rağmen müzakerelerde dengeyi gözettiğini ve tüm tarafların çıkarlarını dikkate alan sorumlu bir tutum sergilediğini söyledi.

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) sergilediği tutumu değerlendirdi. Zaharova, Türkiye'nin müzakere sürecinde olgun ve sorumlu bir yaklaşım ortaya koyduğunu belirterek Ankara'nın rolünü takdir etti.

Avrupa Birliği'nin (AB) konferansta Antalya Mutabakatı'nın kabul edilmesini engellediğini savunan Zaharova, tüm katılımcıların çıkarlarını gözeten bir uzlaşının sağlanmasının AB'nin tutumu nedeniyle mümkün olmadığını ifade etti.

AB'nin, söz konusu mutabakatı belgenin yeterince iddialı olmadığı gerekçesiyle desteklemediğini aktaran Zaharova, asıl itirazın fosil yakıtlardan vazgeçilmesine ilişkin bir hükmün metinde yer almaması olduğunu söyledi. Zaharova, Brüksel'in siyasi açıdan önem verdiği tek bir ifadenin metne eklenmesi için gösterdiği çabanın, tarafların iki hafta boyunca üzerinde çalıştığı uzlaşının önüne geçtiğini dile getirdi.

“AB, ÇOK TARAFLI MÜZAKERELERİ KENDİ İÇ YÖNERGELERİYLE KARIŞTIRDI”

AB'nin iklim değişikliğiyle mücadelede kendisine özel bir rol biçtiğini belirten Zaharova, "AB bu role o kadar inandı ki, çok taraflı müzakereleri kendi iç yönergelerinin onaylanması süreciyle karıştırdı." dedi. Uluslararası toplumun, Avrupa'nın siyasi yaklaşımlarını benimsemeden de pratik çözümler üretebildiğini savunan Zaharova, COP31'in Brüksel için bir ders niteliği taşıdığını ileri sürdü.

TÜRKİYE'NİN TUTUMUNA ÖVGÜ

Türkiye'nin konferans sürecindeki rolünü ayrıca değerlendiren Zaharova, Ankara'nın baskılara rağmen müzakereleri dengeli ve sorumlu bir şekilde yürüttüğünü vurguladı. Türkiye'nin çok taraflılığa bağlılığını farklı ulusal tutumlara saygı göstererek ve tüm tarafların meşru çıkarlarını gözeterek ortaya koyduğunu belirten Zaharova, "Dönem başkanlığını üstlenen Türkiye'nin rolü özellikle dikkati çekti. Ankara, baskılara rağmen müzakere sürecinin yürütülmesinde olgun ve sorumlu bir yaklaşım sergiledi." ifadelerini kullandı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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