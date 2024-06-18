Ukrayna tanıttı! 'Ölümcül kamikaze' savaşın seyrini değiştirebilir

Ukrayna, Rusya ile uzun süredir devam eden savaşın seyrini değiştirebilecek yeni drone bot seti 'Kamikaze Stalker 5.0'ı tanıttı. Stalker 5.0 tam 600 kilometre menzile sahip olması ve deniz üzerinde 75 kilometre hızla ilerleyebilmesiyle dikkat çekiyor.

Şubat 2022'de başlayan Ukrayna-Rusya savaşında son dönemde hava saldırıları etkin olsa da denizdeki üstünlük savaşı iki ülke için kritik önem taşıyor. Bu konuda atak yapan Ukrayna, Rusya'nın Karadeniz filosunun korkulu rüyası olacak yeni drone bot setini tanıttı.

Ukrayna'nın Odessa kentinde düzenlenen güvenlik fuarında kıyı bölgelerinde keşif ve devriye için tasarlanan Stalker 5.0 adlı Ukrayna deniz insansız su üstü aracı sergilendi.

600 KİLOMETRE MENZİLE SAHİP

Kamikaze Stalker 5.0 tam 600 kilometre menzile sahip ve 60 beygir gücündeki sürat teknesi motoru sayesinde deniz üzerinde 75 kilometre/saat hıza ulaşabiliyor. Ayrıca bu insansız gemi, 150 kilograma kadar patlayıcı yük taşıyabiliyor.

SAVAŞIN GİDİŞATINI DEĞİŞTİREBİLİR

NTV'nin haberine göre; yetkililer, füzenin 5 metre uzunluğunda ve 1,2 metre genişliğinde olduğunu söylediler. Ayrıca Starlink uydu interneti ile desteklenen teknenin drone'u, operatörüne canlı video geri bildirimi de gönderebiliyor.

Tekne aynı zamanda ulaşılması zor yerlere yiyecek, su, askeri ve tıbbi malzeme taşıyabiliyor; ayrıca keşif ve kıyı devriyeleri için de kullanılıyor.

Bu durum, denizcilere teknelerle ikmal yapmanın giderek zorlaştığı Dnipro Nehri'nin sağ kıyısındaki Ukrayna kuvvetlerine yardım etmede önemli bir rol oynayabilir.