Ülke bunu konuşuyor: Siber dolandırıcılık operasyonlarında 1000'i aşkın gözaltı var!

Güneydoğu Asya ülkesi Kamboçya'da siber dolandırıcılıkla mücadele operasyonlarında 1000'den fazla şüpheli gözaltına alındı.

Kamboçya Başbakanı Hun Manet, ülke genelinde siber suçlarla mücadele kapsamında, hükümet organlarına operasyonları genişletme talimatı verdi.

"Suç gruplarının" çevrim içi dolandırıcılıkla tehdit oluşturduğuna işaret edilen talimatta, sosyal emniyet ve kamu düzeninin korunması emri verildi.

1000'DEN FAZLA ŞÜPHELİ YAKALANDI

Kamboçya Enformasyon Bakanı Neth Pheaktra'nın açıklamasına göre, son 3 günde 5 şehirde gerçekleştirilen operasyonda 1000'den fazla şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 270 Endonezyalı, 200'den fazla Vietnamlı, 75 Tayvanlı gözaltına alınırken, çok sayıda bilgisayar ve cep telefonuna el kondu.

Birleşmiş Milletler (BM) tahminlerine göre, Güneydoğu Asya kaynaklı siber dolandırıcılıklar, suç örgütlerine yılda milyarlarca dolar kazandırıyor.