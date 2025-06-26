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Ulusal Mecliste zor anlar! Oturuma ara verildi: Sebebi ise…

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Ulusal Mecliste zor anlar! Oturuma ara verildi: Sebebi ise…
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Fransa'da birçok vilayette fırtına etkili olurken, Ulusal Mecliste tavandaki su sızıntısı nedeniyle oturuma ara verildi.

Ulusal Mecliste Orta Doğu'daki durumun ele alındığı oturum sırasında kürsüde konuşan Fransa Başbakanı François Bayrou'nun kafasına su damladı.

''YAĞMUR YAĞDIĞINI GÖRDÜNÜZ MÜ?''

Bayrou, oturuma başkanlık eden Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı Roland Lescure'ye hitaben "Yağmur yağdığını gördünüz mü?" diye sordu.

Ulusal Mecliste zor anlar! Oturuma ara verildi: Sebebi ise… - 1. Resim

''SU GEÇİRMEZ OLDUĞUNU SÖYLEMİŞLERDİ AMA…''

Lescure ise "Şimdi gördüm Sayın Başbakan. Meclis binasının su geçirmez olduğunu söylemişlerdi ancak görünüşe göre öyle değilmiş." dedi.

OTURUMA ARA VERİLDİ

Kürsüye çıkmadan önce dikkat edilmesini isteyen Lescure, itfaiye ekiplerinin müdahalesi için oturuma ara verildiğini duyurdu.
Sosyalist Parti (PS) Genel Sekreteri Olivier Faure, Paris'te etkili olan fırtınanın Meclis'in tavanında yol açtığı hasara ilişkin sosyal medya hesabından fotoğraflar paylaştı.

Fransa Meteoroloji İdaresi Meteo-France, 42 vilayet için fırtına nedeniyle turuncu alarm verirken, Normandiya bölgesinde rüzgarın hızı saatteki 120 kilometreye ulaştı.Ulusal basındaki haberlere göre, fırtına nedeniyle tedbir olarak Paris Orly Havalimanı'nda sefer sayısı yüzde 20 azaltılırken, Auvergne bölgesinde yerel saatle 16.00'dan itibaren tren seferlerine ara verildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kötü hava koşulları nedeniyle başkent Paris'te bazı metro durakları hizmete kapatılırken, iki vilayette fırtınada ağaçların devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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