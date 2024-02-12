Uluslararası Ceza Mahkemesi 'savaşın kuralları var' deyip İsrail'i açık açık uyardı

İsrail, Refah'ta katliam yaparken hali hazırda UCM'de yargılandığı soykırım davası da devam ediyor. UCM Başsavcısı Han ise Refah'daki kanlı saldırıları işaret etti, "Hukuka uymayanlar, mahkeme daha sonra yetkisi uyarınca harekete geçtiğinde şikayet etmemeli" diyerek İsraili uyardı.

İsrail Gazze'deki çatışamaların 5. ayında, yerinden dedilmiş 1,5 milyon Filistinli'nin sığındığı Refah'ı kana buladı. Saldırıda 100'ü aşkın sivil hayatını kaybetti.

UCM Başsavcısı Karim Han, Refah'a yönelik kanlı saldırılara ilişkin, "Refah'ta İsrail güçleri tarafından gerçekleştirildiği bildirilen bombardıman ve olası kara harekatından derin endişe duyuyorum" ifadelerini kullandı.

"SAVAŞIN KURALLARI VAR" DEYİP UYARDI

Savcılık Ofisinin, Filistin'de işlenen suçlara ilişkin soruşturmayı "son derece acil bir mesele olarak" yürüttüğü ve sorumluların adalet önüne çıkarılmasını hedeflediklerini bildiren Han, savaşın da kuralları olduğunu vurgulayarak, "Silahlı çatışmalarda geçerli olan hukuk, içi boş veya anlamdan yoksun hale getirilecek şekilde yorumlanamaz. Defalarca vurguladığım üzere, hukuka uymayanlar, mahkeme daha sonra yetkisi uyarınca harekete geçtiğinde şikayet etmemelidir." ifadesini kullandı.

İSRAİL'DEN HESAP SORULACAK

İsrail'in, savaş hukuku kurallarına aykırı tutumunda gözle görülür bir değişiklik olmadığını belirten Han, "Ofisim işlendiği iddia edilen her türlü suçu aktif bir şekilde soruşturmaktadır. Yasaları ihlal edenlerden hesap sorulacaktır.” uyarısında bulundu.