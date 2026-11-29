Washington, Tahran'ı parayla vurdu! Dolar fırladı, enflasyon uçtu
ABD'nin son yaptırım kararlarının ardından İran ekonomisinde tarihi bir kırılma yaşandı. Serbest piyasada dolar kuru 300 bin tümen sınırına dayanarak tüm zamanların rekorunu kırarken, ülkedeki gıda enflasyonu yüzde 128,1 seviyesine fırladı.
ABD'nin ağır yaptırımlarıyla mücadele eden İran'da ulusal para birimi dolar karşısında tarihinin en sert değer kaybını yaşadı.
Ülkedeki serbest döviz piyasasını takip eden "pashizi.com" verilerine göre, doların serbest piyasadaki satış kuru 300 bin tümen seviyesine yükseldi.
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Böylece tümen, dolar karşısında serbest piyasada tarihinin en düşük seviyesine geriledi.
GIDA FİYATLARINDA YÜZDE 128'LİK ARTIŞ
Ulusal para birimindeki bu sert değer kaybı, ABD'nin ağır yaptırımlarıyla mücadele eden İran'da enflasyonun da yüksek seyrettiği bir dönemde gerçekleşti.
Resmi verilere göre, İran'da yıllık enflasyon yüzde 61,4'e ulaşırken, gıda fiyatlarında yıllık bazda yüzde 128,1 artış kaydedildi.
"FÜZE SAVAŞINDAN DAHA ZOR EKONOMİK SAVAŞIN İÇİNDEYİZ"
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da geçtiğimiz günlerde ülkesinin ekonomik cephede "sessiz bir savaş" verdiğini ve bunun "füze atılıp yıkıma yol açan bir savaştan çok daha zor" olduğunu belirterek, üretim ve yatırımların sürdürülmesi için ortak çaba çağrısında bulunmuştu.