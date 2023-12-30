Yahudi işgalciler Kudüs'te Ermeni Mahallesi'ne saldırdı

30 Aralık 2023 21:03 - Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2023 21:04

İsrail ile Hamas arasındaki savaş 85 gündür devam ediyor. İşgalci İsrail ordusu, Gazze'de katliamlar yaparak 21 binden fazla insanı öldürdü. Ancak İsraillilerin zulmü sadece ordu ile sınırlı kalmadı. Fanatik Yahudi işgalcilerin, Batı Şeria ve Doğu Kudüs başta olmak üzere bölgede uyguladıkları terör olayları bitmiyor. İsrail'in en büyük destekçisi ABD ve Almanya dahil birçok ülke İsrail'e, fanatik Yahudi terörüne karşı önlem alması gerektiğini söylüyor, ancak başta İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir olmak üzere İsrail hükümeti, işgalci Yahudi terörünü destekleyecek adımlar atıyor. Yahudi işgalcilerin hedefinde ise bugünlerde bölgede yaşayan Ermeniler var.

GÖÇ ETMELERİNİ VE MALLARINI İSTİYORLAR

Yahudi işgalciler, Kudüs'te Ermeni Mahallesindeki Ermenileri dövdüler. İşgalciler, Ermenilerin göç etmesini ve mallarını Yahudilere vermesini istiyorlar.

ERMENİ PATRİKHANESİNE SALDIRMIŞLARDI

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde, fanatik Yahudi işgalcilerin Ermeni Patrikhanesine saldırdığı, çatıdaki haçı ve Ermenistan bayrağını indirmeye çalıştığı bildirilmişti.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi. İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bin 800'ü çocuk, 6 bin 300'ü kadın olmak üzere, 21 bin 507 Filistinli öldürüldü, 55 bin 915 kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 168’i karadan işgal sürecinde olmak üzere 502 askerinin öldürüldüğünü duyurdu. Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti. İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 318 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 129 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.