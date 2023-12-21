Zimbabve'de kuraklık! En az 100 fil öldü

21 Aralık 2023 09:03 - Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023 09:03

HABER MERKEZİ - Zimbabve'de etkili olan kuraklığa iklim değişikliğiyle El Nino hava olgusunun yol açtığı bildirildi. Fillerin Hwange Milli Parkı’nın çeşitli yerlerindeki leşleri, kuraklığın boyutunu tüm çıplaklığıyla gösteriyor.

Uluslararası Hayvan Refahı Fonu, durumu filler ve diğer hayvanlar için bir kriz olarak tanımladı. Zimbabve Milli Parklar ve Yaban Hayatı Yönetimi sözcüsü Tinashe Farawo da “El Nino, zaten vahim olan durumu daha da kötüleştiriyor” dedi.

El Nino, Pasifik'in bazı kısımlarını ısıtan, dünya çapındaki hava olaylarını etkileyen doğal ve tekrarlanan bir hava olayıdır. Bu yılki El Nino yakın zamanda Doğu Afrika'da ölümcül sellere sebep oldu.