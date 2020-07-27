Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2020 hukuk taban puanları, hukuk fakültesi başarı sıralaması, 2020 hukuk fakültesi taban ve tavan puanları! Kaç puanla hukuk fakültesine girilir 2020 merak ediliyor. Üniversite sınavında ter döken adaylar, sonuçların açıklanması ile birlikte tercih listelerini oluşturmak için detayları araştırıyorlar. Hukuk fakültesine gitmek isteyenler, hukuk fakültesi başarı sıralaması 2020, hukuk taban puanları 2020 gibi konuları merak ediyor. Devlet üniversitesi hukuk fakültesi başarı sıralaması taban puanları nasıl?

HUKUK FAKÜLTESİ TABAN PUANLARI 2020 AÇIKLANDI MI?

2020 Hukuk Fakültesi taban puanları, yüzdelik dilimleri ve başarı sıralaması henüz açıklanmadı. Tercih dönemi ile birlikte YKS 2020 Hukuk Fakültesi taban puanlarının da belli olması bekleniyor. Fikir edinebilmek için 2019 yılının taban puanlarını inceleyebilirsiniz. 2020 hukuk fakültesi taban puanları açıklandığında detayları haberimizde bulabilirsiniz.

2019 YILI HUKUK FAKÜLTESİ TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS tercihleri 6 Ağustos ve 14 Ağustos tarihleri aralığında yapılacak.

Adaylar, YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna tercih süresi içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebilecek. Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacak ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacak.