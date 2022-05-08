Türkiye Gazetesi

Bol miktarda lif içeren, hazımsızlık sorunlarını gideren sebze patlıcan ile birçok yemek hazırlamak mümkün. “Keşke her mevsim tazesini bulabilsek” dediğimiz patlıcan ile yapılacak nefis bir atıştırmalık tarifi veriyoruz sizlere… Üstelik hem pratik hem de çok lezzetli! Acıkınca hızlıca hazırlayıp afiyetle yiyebilirsiniz.

PEYNİRLİ PATLICAN SARMA İÇİN MALZEMELER

2 tane patlıcan

100 gram tulum peyniri

100 gram lor peyniri

1 diş sarımsak

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Karabiber

Nane

Sıvı yağ (Kızartmak için)

PEYNİRLİ PATLICAN SARMANIN HAZIRLANIŞI

-Patlıcanları yıkayın, sap kısımlarını kesin.

- Uzunlamasına ince ince dilimleyin.

- Geniş bir kaba suyu alın, biraz tuz ve limon suyu ekleyin.

-Bu suya patlıcanları bırakıp 30 dakika kadar bekletin.

- Bekleyen patlıcanları havlu kağıdın üzerine çıkarıp kurulayın.

- Tavada yağı ısıtın, patlıcanları önlü arkalı çevirerek kızartın, geniş bir tabağa alın.

-Bir kaseye peynirleri, ezilmiş sarımsağı, zeytinyağını ve baharatları ekleyin. Tüm malzemeleri ezerek karıştırın.

- Kızarttığınız patlıcanlara peynirli karışımdan sürün ve rulo şeklinde sürün.

-Dilerseniz en üstünü maydanoz yapraklarıyla süsleyebilirsiniz.

- İsterseniz bu tarifte kabak da kullanabilir ya da iki sebzeden karışık rulolar hazırlayabilirsiniz.

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