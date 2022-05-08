Türkiye Gazetesi

Eskilerin akıtma dediği şimdilerde krep diye duymaya alışık olduğumuz lezzet kahvaltıların vazgeçilmezi. İşin sırrı ise inceliğinde. Şimdi vereceğimiz krep tarifinin ölçüsü tam, kıvamı enfes. “Tavada sade krep nasıl yapılır?” diye merak ediyorsanız buyurun tarifi… Kolay krep tarifi ile gelsin muhteşem kahvaltılar! İster üzerine sürme peynirle isterseniz reçel veya balla afiyetle tüketebilirsiniz.

KREP İÇİN MALZEMELER

2 tane yumurta

2 su bardağından biraz az un

2 su bardağı süt

1 çay kaşığı tuz

Pişirmek için margarin ya da sıvı yağ

KREP HAZIRLANIŞI

- Geniş bir kapta un ve sütü topak kalmayacak şekilde çırpın. Yumurtaları ekleyip çırpmaya devam edin, tuzu ilave edin (Akışkan bir kıvama sahip olmalı).

- Yapışmayan bir tavaya 1 çay kaşığı margarin ya da çok az sıvı yağ koyun.

- Tavaya 1 kepçe kadar hamuru döküp yayın. İki taraflı çevirerek önlü arkalı pişirin.

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