Türkiye Gazetesi

Gelinim Mutfakta adlı yarışma bugün 936. bölümüyle ekranlara geldi. Etli mütebbel tarifi, 23 Mayıs 2022 tarihinde yayınlanmış olan Gelinim Mutfakta yarışmasıyla çok konuşuldu.

ETLİ MÜTEBBEL TARİFİ

Hem görüntüsü hem de tadı dikkat çeken etli mütebbelin hazırlanışı internette yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Tarif izleyicilerden tam not alırken etli mütebbel için malzemeler ve hazırlanışı da merak edildi. Mütebbel, közlenmiş patlıcan ve tahinin mükemmel uyumunun öne çıktığı bir lezzet. Özellikle et yemeklerinin yanına çok yakışıyor. Bir tür tahinli beğendi olarak tarif edilen mütebbelin hazırlanışı oldukça pratik. Bugün ise bu tarifin etli olanı Gelinim mutfakta programında yapıldı. İşte Gelinim Mutfakta etli mütebbel tarifi…

ETLİ MÜTEBBEL İÇİN MALZEMELER

7 adet patlıcan

1 su bardağı tahin

1 adet limon

3 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı tuz



Üzeri için:



750 gram dana kuşbaşı

20 adet arpacık soğan

2 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı pulbiber

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

Lavaşı için:



4 su bardağı un

1 su bardağı su

3 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı tuz



Kızartmak için:



1 tatlı kaşığı kekik

1 tatlı kaşığı pulbiber

4 yemek kaşığı çiçek yağı

ETLİ MÜTEBBEL NASIL YAPILIR?

Öncelikle mütebbel mezesini hazırlamak için patlıcanları fırında közleyin. Bunun için patlıcanların birkaç yerine bıçak ile delikler açın. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dizip önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında 30-35 dakika pişirin. Pişen patlıcanın kabuklarını soyup iç kısmını çatalla ezin.

Ezdiğiniz patlıcanların üzerine tahin, limon suyu, sarımsak ve tuz ekleyin.



Ayrı bir yerde dana etlerini kavurun. Başka bir tavada ise arpacık soğanları tereyağında çevirin, baharatları ve tuzunu ekleyin. Sonrasında soğan ve etleri buluşturun.

Lavaş için gerekli malzemeleri karıştırıp yumuşak bir hamur tutun. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp oklava ile açın.

Bir tavada tereyağını eritin ve baharatları ekleyin. Lavaşları bu yağda kızartın.

Servis ederken lavaşın üzerine önce mütebbeli, sonrasında arpacık soğanlı etleri yayarak sunabilirsiniz.

Şimdiden afiyet olsun.

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