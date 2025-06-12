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Haberler > Eğitim > 18 yılda 18 milyon kitap: Karneyi göster hediyeni al!

18 yılda 18 milyon kitap: Karneyi göster hediyeni al!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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18 yılda 18 milyon kitap: Karneyi göster hediyeni al!
Eğitim Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye İş Bankası, bu yıl 18. defa düzenlediği “Karneni Göster, Kitabını Al” kampanyasında çocukları “Ağaçlar Sohbet Eder mi?”, “Araba Şekerle Çalışır mı?” ve “Baykuşlar Kitap Okur mu?” kitaplarıyla buluşturuyor.

MAHMUT ÖZAY İSTANBUL - Bu yılki kampanya ile birlikte şimdiye kadar öğrencilere ulaştırılan kitap sayısı 18 milyonu aşmış olacak. Kampanya için bankanın İstanbul Şubesinde çevre okullardan öğrencilerin katılımıyla bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikte İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, bankanın yöneticileri, oyuncu Çağlar Çorumlu ve yazar Sunay Akın çocuklara kitap armağan etti.

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, uzun süredir devam eden bir geleneği bu yıl üç kitapla çeşitlendirdiklerini belirterek “Çocuklarımızın yazın okudukları kitapları arkadaşlarıyla değiştirerek bu yaza daha çok kitap sığdırabilmelerini istiyoruz. Umarım bu sayede çocuklarımızı kitapları birbirleriyle değiş tokuş etmeye de teşvik etmiş oluruz” dedi. Yatılı bölge okulları, sevgi evleri, kapalı cezaevlerindeki çocuklara da kitap gönderiminin yapılacağı kampanyada, Braille alfabesi ile basılı kitaplar da görme engelli çocukların eğitim gördüğü okullara ulaştırılacak. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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