Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Gençler, 81 ildeki atölyelerde maske üretiyor. Üretilen maskeler Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri ve İl Sağlık Müdürlüklerine teslim ediliyor. İçişleri Bakanlığının talimatıyla yine 81 ilde valilikler aracılığıyla kurulan ‘Vefa Sosyal Destek Grupları’ için gönüllü gençler canla başla çalışıyor. Bakanlık, evde olan gençlerin sosyal medyayı daha kaliteli ve verimli kullanmaları için ‘Her şey bir arada…’ sloganı ile YouTube kanalında ve ‘Eşit Ağırlık’ ile Twitter’da canlı yayın yapmaya başladı. Programda spordan, sanata, mizahtan, edebiyata, teknolojiden, siyasete birçok konuda gençliğin nabzı yakalanarak sohbet tadında söyleşiler gerçekleşiyor. Online bilgi yarışması da düzenleniyor.