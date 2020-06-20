Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

İyi bir lisede okumak isteyen 1,8 milyon adayın ter dökeceği Liselere Geçiş Sistemi (LGS) bugün yapılacak. Sınavın birinci oturumu 09.30'da, ikinci oturumu ise 11.30'da başlayacak. Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacak.

KİTAPÇIKLAR PAZARTESİ DAĞITILACAK

Koronavirüs tartışmaları eşliğinde yapılacak sınav için Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) gerekli bütün tedbirleri aldı. Öğrenciler, öğrenim gördükleri okullarda sınava girecek. Geçen sene imtihan yapılan okul sayısı 3 bin 873 iken bu yıl bu sayı 18 bin 139'a, salon sayısı 59 bin 568'den 111 bin 918'e çıkarıldı. Ayrıca, fiziki mesafeyi sağlayabilmek için güvenli alanlar oluşturuldu ve okular dezenfekte edilerek hijyen sağlandı. Daha önce, sınavdan bir saat sonra öğrencilere yapılan soru kitapçıklarının dağıtımı, muhtemel bir kargaşaya imkân verilmemesi için pazartesi günü velilere teslim edilecek. Ayrıca soru kitapçıklarını dağıtan görevliler eldiven kullanacak.

‘BİREYSEL HAREKET ETMEYİN’ TALİMATI

Geçtiğimiz günlerde yapılan 2020-MSÜ sınavında bazı görevlilerin bireysel hareket ettiği iddiası çok tartışıldı. LGS’de sorumlu olacak isimlerin benzer olayla gündeme gelmemesi için önceki gün Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 81 ilin millî eğitim müdürü ile görüştü. Bakan Selçuk’un müdürlere bazı ikazlarda bulunduğu öğrenildi. Buluşma sonrası Selçuk "Çocuklarımızın ve bütün toplumun sağlığı için her türlü tedbiri aldık" dedi.

LİSELİLERİN TEMİZLİK MADDESİ LİSELİLERDEN

Kocaeli Derince’de bulunan Çınarlı Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, LGS sınavına girecek olan öğrenciler için ıslak mendil ve dezenfektan üretti. Lisede oluşturulan döner sermayeye bağlı kurulan kimya atölyesinde Çınarlı Kimya adlı temizlik ürünleri markasını oluşturdular. Korona sürecinde birçok kurumun ihtiyacını karşıladılar. Son olarak İl Millî Eğitim Müdürlüğünün siparişi sonrasında atölyeye kapanan 30 kişilik öğretmen gurubu ve öğrenciler, gece gündüz çalışarak il genelinde LGS sınavına girecek öğrencilere dağıtılmak üzere 110 bin ıslak mendilin üretimini tamamladı.