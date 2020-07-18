Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Yaşar Üniversitesinde: 2019-2020 akademik yılı mezuniyet töreni Covid-19 salgını sebebiyle sağlık tedbirleri dâhilinde çevrim içi olarak düzenlendi. Fakülte, meslek yüksekokulu ve enstitülerden bin 508 öğrenci, diplomalarını çevrim içi törenle aldı. Bin 508 öğrenci, yeni hayatlarına uğurlanırken çevrim içi mezuniyet töreni, Yaşar Üniversitesi YouTube kanalında yayınlandı.

Sabancı Üniversitesi: Üniversite hayali kuran ve sınava giren aday öğrenciler için online tanıtım günleri düzenlendi. Önceki gün başlayan tanıtımlar 9 Ağustos'a kadar devam edecek. Akademik programlar, kontenjanlar, burs ve kampüs imkânlarıyla ilgili bilgilerin paylaşılacağı webinar formatındaki buluşmalara ek olarak aday öğrenciler ve aileleri, Sabancı Üniversitesi Kampüsünü online olarak gezebiliyor.