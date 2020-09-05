Başvuruda bulunanların, 18 Eylül Cuma gününe kadar il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca e-Okula kayıt işlemleri yapılacak
Liseye yerleşemeyen öğrencilere yeni hak
05.09.2020 - 06:48 | Son Güncelleme: 05.09.2020 - 06:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Millî Eğitim Bakanlığı, çeşitli sebeplerle herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrencilerin, başvurmaları hâlinde yerel yerleştirme kapsamındaki ortaöğretim kurumlarının boş kontenjanlarına yerleştirileceğini açıkladı.
Etiketler : lise,lise yerleştirme,
729663 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/729663.aspx
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