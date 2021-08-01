Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversitenin belirlenen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alınacak.
Kapadokya Üniversitesi 2 araştırma görevlisi alacak
01.08.2021 - 15:12 | Son Güncelleme: 01.08.2021 - 15:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğü, 2 araştırma görevlisi alacağını duyurdu.
Etiketler : Kapadokya Üniversitesi,
798389 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/798389.aspx
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