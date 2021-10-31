Türkiye Gazetesi

Koronavirüse rağmen eğitime yüz yüze devam eden okullarda ara tatil sürecinin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Yüzbinlerce öğrenci ve veli ara tatil için gün sayıyor. Mili Eğitim Bakanlığı merak edilen o soruyu cevapladı. Milli Eğitim Bakanlığı eğitim takviminde ilk ara tatilin Kasım ayında yapılacağını açıkladı.

9 GÜN SÜRECEK

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geçtiğimiz senelerde uygulanan ara tatil bu yıl da ilk dönemdeki gibi 9 gün olacak. 9 günlük tatilin ardından 15 tatil başlayacak. Bu yıl ilk ara tatil kasım ayında gerçekleşecek.

15 KASIM’DA BAŞLIYOR

Birinci dönem ara tatili 15 Kasım tarihinde başlayacak ve 19 Kasım’da sona erecek. Yarıyıl tatili 24 Ocak tarihinde başlayacak ve 4 Şubat’a kadar devam edecek. İkinci dönem ara tatili 11-15 Nisan tarihleri aralığında olacak. Karneler 17 Haziran 2022’de dağıtılacak.

Okul öncesi öğretmenlere 'özel bir atama' gündemde Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, önümüzdeki yıl 5 yaşa anaokulunun zorunlu olacağını, bu amaçla 3 bin yeni anaokulu ve 40 bin yeni sınıf açılacağını duyurdu.