Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğü konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda” yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın aşağıda belirtilen pozisyonlarda Üniversitemiz bünyesinde istihdam edilmek üzere; toplam 21 (yirmibir) adet sözleşmeli personel alınacaktır.
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi sözleşmeli personel alıyor
21.11.2021 - 14:31 | Son Güncelleme: 21.11.2021 - 14:33
Türkiye Gazetesi
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi sözleşmeli personel alacağını duyurdu.
Etiketler : eleman alımı,
810773 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/810773.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER